Sternsinger zwei Tage lang in der Pfarrei Vilseck unterwegs

11.01.2017

Um Licht in die Dunkelheit zu bringen, waren die Sternsinger zwei Tage lang in der Pfarrei Vilseck unterwegs. Acht Gruppen zogen von Haus zu Haus und brachten als Könige gekleidet den Segen Gottes zu den Menschen. Sie trotzten der Kälte, dem Schnee und dem eisigen Wind und erhielten dafür große Anerkennung. Bei ihrer Aktion sammelten sie 4650 Euro für notleidende Kinder in Kenia. Pfarrvikar Hrudaya Kumar Madanu dankte den Minis im Festgottesdienst für ihren selbstlosen Einsatz, aber auch Michaela Kreuzer, Barbara Vogl und Brigitte Schöpf, die sich um die Kinder kümmerten. Bild: rha