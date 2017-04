Vermischtes Vilseck

06.04.2017

11

0 06.04.201711

Bei bester Gesundheit und geistiger Frische feierte Therese Rohe (geborene Kugler) aus Vilseck ihren 95. Geburtstag. Bürgermeister Hans-Martin Schertl gratulierte der rüstigen Jubilarin im Namen der Stadt und wünschte ihr noch viele schöne Jahre im Kreise ihrer Familie. Er ist sich sicher, dass er, falls er dann noch im Amt ist, Frau Rohe auch zum 100. Geburtstag gratulieren kann. Auch Landrat Richard Reisinger ließ Glückwünsche übermittel, ein kleines Geschenk und die Landkreismedaille in Silber überreichen.

Therese Rohe ist gebürtige Vilseckerin. Sie wuchs mit zwölf Geschwistern auf. Inzwischen sind diese leider alle verstorben. Nach dem Schulbesuch kam sie in "Stellung" und führte bereits mit 14 Jahren den Haushalt ihres Bruders - nach dem Tod von dessen Frau. Als ihr Bruder erneut heiratete, arbeitete sie kurz im Südlager, bevor sie zu ihrer Tante nach Wiesbaden zog. 1941 heiratete sie. Ehemann Valentin stammte aus Aschaffenburg. 1949 baute sich das Paar ein Haus im Vilsecker Ortsteil Bürgerwald und bekam eine Tochter. Ab 1959 arbeitete sie im "Pick up point" im Südlager.1988 verstarb ihr Ehemann. Heute lebt die Jubilarin im Haus ihrer Tochter in Vilseck und freut sich über zwei Enkel und vier Urenkel. Sie ist noch sehr aktiv und besucht regelmäßig Seniorenturnstunden und die Seniorentreffen im Pfarrheim Vilseck sowie bei der Aktion Lichtblick. Jeden Tag liest sie gerne Zeitung und löst Kreuzworträtsel. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann brachte der Kirchgängerin Glück- und Segenswünsche zum seltenen Geburtstag mit. Eine Abordnung von Bergschütz Gressenwöhr machte seinem Gründungsmitglied ebenfalls die Aufwartung.