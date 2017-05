Vermischtes Vilseck

01.05.2017

Sorghof. Unsanft im Gebüsch abgestellt hat am Montag gegen 11 Uhr ein 29-jähriger US-Amerikaner seinen Toyota Auris auf der Staatsstraße 2120 zwischen Schlicht und Sorghof. Kurz nach Schlicht, etwa auf der Höhe des Sportplatzes, war der 29-Jährige, der in nördliche Richtung fuhr, aus ungeklärter Ursache und ohne Fremdbeteiligung, so die Polizei, nach rechts von der Straße abgekommen.

Der Toyota landete in einer Hecke und blieb dort stehen. Die Feuerwehren Vilseck und Schlicht sowie die US-Lagerfeuerwehr waren ausgerückt, weil es in ersten Unfallmeldungen geheißen hatte, der Pkw-Fahrer sei in seinem Wagen eingeklemmt. Der 29-Jährige klagte über Rückenschmerzen, außerdem konnten innere Verletzungen vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Der Notarzt forderte deshalb den Rettungshubschrauber aus Weiden an, der den 29-Jährigen ins Klinikum St. Marien nach Amberg flog.