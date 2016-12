Vermischtes Vilseck

21.12.2016

15

0 21.12.201615

Der ADAC Nordbayern setzt mit seinem neuartigen Verkehrsunterricht "Hallo Auto!" auf "Learning by doing": Erst was die Kinder in der Praxis hautnah erlebt haben, bringt einen Lerneffekt. Damit sollen Situationen, wie sie immer wieder vorkommen, vermieden werden: Ein Kind läuft auf die Straße, wird von einem Auto erfasst und bleibt verletzt liegen.

Die Schüler der Klassen 5a und 5b der Mittelschule Vilseck mit ihren Lehrern Karsten Herold und Stefanie Übelmesser hatten in je zwei Unterrichtsstunden unter Leitung des ADAC-Sicherheits-Moderators Simon Heckel Gelegenheit, reale Verkehrssituationen zu erleben. Dabei wurde gemeinsam die Lehrformel "Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalteweg" erarbeitet. Dabei unterschätzten sie im ersten Anlauf den Anhalteweg eines Autos gewaltig. Auf die Frage, was denn nun im Ernstfall passiert wäre, kam die zutreffende Antwort: "Dann wäre ich tot."Auch wurde den Mädchen und Buben die Sicht des Fahrers deutlich gemacht. Sie erlebten auf dem Beifahrersitz eine Vollbremsung aus 30 Stundenkilometern. Die Zehn- und Elfjährigen waren von dieser spielerischen und praxisnahen Form des Verkehrsunterrichts begeistert.