Vermischtes Vilseck

24.02.2017

Groß war die Aufregung in der Kita St. Josef schon die ganze Woche über. Kinder und Personal waren eifrig dabei, Helme, Schwerter, Lanzen und Schilde zu basteln. Die Ritterfräulein verzierten ihre Spitzhüte und flochten Haarbänder. Mittelalterlich waren die Gruppenräume hergerichtet mit Zugbrücke, Burghof, Geheimgang, Turm und Verlies. Und so konnte das große Ritterfest steigen mit allem, was dazugehört. Zu der Feier kamen sogar Gäste aus dem Mittelalter, nämlich die "Ritter von der Zarg". Vornehm schritt das Gefolge der Edelfrauen in prächtigen Gewändern einher. Die Kleinen staunten nicht schlecht, als der hohe Besuch seine Garderobe und Gerätschaften vorführte. Ein echtes Kettenhemd, ein richtiger Helm und auch ein Schwert durften sogar angefasst werden. Groß und Klein hatte sichtlich Spaß, sich in die Zeit der alten Rittersleut' zurückzuversetzen und sich nach Herzenslust auszutoben. Die Buben und Mädchen stimmten dazwischen mittelalterliche Lieder mit Instrumentalbegleitung an und führten einen Schreittanz auf. Ritterspiele und Wettkämpfe durften natürlich auch nicht fehlen. Danach gab es Orden für das ganze Rittervölkchen. Zum Abschluss machten sich die Mädchen und Buben über die am Rost gegrillten Ritterwürste her, selbstverständlich ohne Besteck, so wie bei echten Rittern eben. Bild: rha