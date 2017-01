Vermischtes Vilseck

29.01.2017

6

0 29.01.2017

Einen Wechsel in der Führung gab es bei den Krippenfreunden Vilseck und Umgebung. Vorsitzender Heinrich Ruppert kandidierte nicht mehr. Wolfgang Albersdörfer, bisheriger Stellvertreter, wurde von der Mitgliederversammlung zum Nachfolger gewählt. Die Stellvertretung übernimmt Heinrich Ruppert. Neuer Kassier wurde Roland Renner, als zweiter Kassier steht ihm der bisherige Kassenverwalter Martin Pamler zur Seite. Die Schriftführertätigkeit blieb in den Händen von Ewald Vater. Als Beiräte im Vorstand wurden Hans-Peter Geier, Konrad Gebert und Werner Kreuzer gewählt.

Überwältigendes Interesse

Dank für Einsatz

In seinem Bericht führte der scheidende Vorsitzende Ruppert die Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr auf. Gesellschaftlicher Höhepunkt sei die Einladung zum Neujahrsempfang des Landkreises gewesen. Dies zeige die Wertschätzung, die Landrat Richard Reisinger der Arbeit der Krippenfreunde entgegenbringe. Die Anregungen aus der letzten Jahreshauptversammlung habe der Vorstand umgesetzt.Erstmals wurde am Ferienprogramm der Stadt teilgenommen. Zehn Kinder bauten unter fachkundiger Anleitung eine Holzlaterne. Außerdem wurde im Herbst für die Mitglieder ein Kurs "Bekleiden von Krippenfiguren" abgehalten, der auf große Resonanz gestoßen sei. Überwältigend sei das Interesse beim Tag der offenen Tür gewesen. Zudem sei eine Vielzahl von Veranstaltungen während des Jahres abgehalten worden.Bürgermeister Hans-Martin Schertl gratulierte dem neugewählten Vorstand und sicherte weiter gute Zusammenarbeit mit der Stadt zu. Er bedankte sich bei den Mitgliedern für ihren Einsatz. Die große Freikrippe, die von den Krippenfreunden alljährlich aufgebaut wird, trage zur vorweihnachtlichen Stimmung in der Stadt bei. Die Krippenfreunde seien mit ihren Ausstellungen weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt.