01.05.2017

Einen Wechsel an der Vereinsspitze gab es bei der gut besuchten Generalversammlung des Skiclubs Unterweißenbach. Markus Hiltel übernimmt den Vorsitz von Markus Schaller.

Vorstand Vorsitzender: Markus Hiltel Stellvertreter: Karl Graf und Markus Schaller



Kassier: Stephan Lehmann Stellvertreterin: Sonja Weiß



Schriftführer: Christian Gradl Stellvertreter: Johannes Rumpler



Sportwart: Christian Weiß



Beisitzer: Manuel Böhnisch, Peter Gradl, Benjamin Hörl, Tobias Lorenz und Florian Ringer



Kassenprüfer: Martin Dotzler und Stefan Schertl (bra)

Unterweißenbach. Bei der Sitzung im Gasthaus Ströll in Schlicht hob Markus Schaller in seinem Rückblick hervor, dass dank der guten Schneelage im Januar Skikurse und auch die Vereinsmeisterschaft am eigenen Skihang durchgeführt werden konnten. Der Skilift lief in diesem Winter an 16 Tagen. Aus Haftungsgründen kann künftig die Langlaufloipe nicht mehr gespurt werden. Der Verein zählt 495 Mitglieder.Viel Beifall gab es für Sportwart Christian Weiß, der sechs Skikurse für Kinder und Jugendliche in Unterweißenbach und einen Fortgeschrittenen-Kurs in Mehlmeisel organisiert hatte. 60 Kinder und Jugendliche hatten daran teilgenommen. Von Vorteil war, dass der Skiclub über gut ausgebildete Skilehrer verfügt und auch die Anwärter schon kräftig mithalfen. Erinnert wurde an den Saisonauftakt im Stubaital, eine Wochenendfahrt nach Obertauern und sieben Tagesfahrten zum Ochsenkopf. Gut angenommen wurde die Skigymnastik mit Katharina Engelhardt. Eine dreitägige Radtour führte durch den Oberpfälzer Wald nach Bärnau und eine weitere nach Tschechien.Die geselligen Veranstaltungen listete Schriftführer Christian Gradl auf, etwa das Hüttenfest, das Zeltlager für Kinder und Jugendliche und den Weihnachtsmarkt. Positive Finanzen vermeldete Kassier Stephan Lehmann. Mit Peter Walter sowie Sabine und Thomas Gradl traten langjährige Vorstandsmitglieder nicht mehr zu den Neuwahlen an. Der Sportwart ist künftig auch für den Nachwuchsbereich zuständig.Peter Walter wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Das Gründungsmitglied war in vielen Funktionen im Verein tätig: als Organisator der Radtouren, als Schankmeister beim Hüttenfest oder als Beisitzer im Vorstand. Er bereicherte die geselligen Veranstaltungen mit Humor, hieß es in der Laudatio. Er war sichtlich gerührt, als er unter dem Beifall der Mitglieder die Urkunde erhielt.