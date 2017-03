Vermischtes Vilseck

03.03.2017

03.03.2017

Schlicht. Den Erlös des 40. Adventskonzerts der Werkvolkkapelle Schlicht in Höhe von 450 Euro übergab Vorsitzende Sabine Kredler im Probenraum an den Kindergarten St. Martin Schlicht. Bei einem Sektempfang stellte sie fest, dass in den vergangenen vier Jahrzehnten über 77 000 Euro an Eintrittsgeldern gemeinnützigen Organisationen gespendet wurden. Die Werkvolkkapelle schätze die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten in Sachen musikalische Früherziehung. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann, Monika Krieger und Manuela Schraml bedankte sich im Namen aller Kinder und Erzieherinnen für den Zuschuss. Das Geld soll für die Erweiterung des Kletterturms um eine Kugelbahn verwendet werden.