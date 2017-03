Vermischtes Vilseck

05.03.2017

1

0 05.03.2017

Bei der Hallen-Fußball-Landkreismeisterschaft der Jungen der 7. bis 9. Klassen in der Dreifachsporthalle in Vilseck hat sich die von Studienrat Martin Süssner betreute Mannschaft der Walter-Höllerer-Realschule Sulzbach-Rosenberg (links in Rot) den Titel geholt. Bestes Mittelschul-Team (Platz 2) waren die von Konrektor Peter Rösch gecoachten Kicker der Mittelschule Kümmersbruck. Bei diesem Turnier, geleitet von Klaus-Dieter Seibold, Konrad Köppl und Hans Grimm, sahen die vielen Zuschauer 27 spannende Spiele unter Regie der Schiedsrichter Adolf Binner (SV Raigering), Helmut Lippert, Werner Kohl und Karl Heinz Grollmisch (alle 1. FC Schlicht). Die Platzierungen: 1. Walter-Höllerer-Realschule Sulzbach-Rosenberg, 2. MS Kümmersbruck, 3. Realschule Auerbach, 4. MS Hahnbach I, 5. Krötensee-MS Su.-Ro., 6. MS Vilseck, 7. MS Ursensollen, 8. Hahnbach II, 9. Schnaittenbach und 10. Willmannschule Amberg. Karl Heinz Grollmisch, der den Wettbewerb für den Arbeitskreis Sport in Schule und Verein organisierte, zeichnete mit Schulamtsdirektor Heinrich Koch, Vilsecks Bürgermeister Hans-Martin Schertl und Hans-Jürgen Baumer (Sparkasse) die Sieger aus. Die drei besten Mannschaften bekamen Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen vom Sportreferenten an der Regierung der Oberpfalz, Walter Ehrhardt. Die nachfolgenden Teams erhielten Bälle von Hans-Martin Schertl, Günter Simmerl (Geschäftsführer Conrad-Sportförderung) und vom Bezirk. Die besten Torschützen waren Samuel Barth (zwölf Tore/Auerbach), Max Schönberger (acht Tore/Hahnbach I) sowie mit je fünf Toren Tim Weisenberger (Krötensee), Philipp Reindl (Kümmersbruck) und Mirco Brunner (Walter-Höllerer). Bild: khg