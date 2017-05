Wirtschaft Vilseck

Reisach. Waschen, föhnen, legen - und alles, was man sonst noch in einem Friseursalon erwartet, wird nun auch in Reisach angeboten: in "Martinas Frisierstube" - und das mit kirchlichem Segen. Stadtpfarrer Johannes Kiefmann freute sich, der Einrichtung den Segen erteilen zu dürfen, zollte er Martina Apfelbacher seine Anerkennung für die Tatkraft und den Mut zur Gründung des eigenen Betriebs. Der Geistliche wünschte ihr zudem viel Erfolg.

Überwiegend Eigenleistung

Martina Apfelbacher erlernte nach Abschluss der Volksschule 1990 in Königstein dort auch den Beruf der Friseurin, den sie nach wie vor ausübt. Durch Heirat kam sie nach Reisach, wo sie nun in ihrem Wohnhaus den kleinen Salon einrichtete. Dafür, dass ihr Traum Wirklichkeit werden konnte, dankte sie vor allem ihrem Ehemann Günter, der mit handwerklichem Geschick die baulichen Maßnahmen weitgehend in Eigenleistung erledigte. Nach diversen Fortbildungen in Teilbereichen des Friseurhandwerks und dem Einsatz von Fachprodukten machte sich Apfelbacher bereits 2004 teilselbstständig und war per Hausbesuche im mobilen Bereich tätig. 2016 meldete sie mit der Frisierstube in Reisach ein Standgewerbe an, das zunächst an zweieinhalb Tagen in der Woche nach Vereinbarung (09662/89 88, 0172/10 09 296) geöffnet hat.Ihr Dank galt Stadtpfarrer Kiefmann für die Segnung und zahlreichen Freunden, Kolleginnen und Stammkunden, die zur Feier gekommen waren, die bei Kaffee und Kuchen, einem Imbiss und guten Gesprächen fortgeführt wurde.