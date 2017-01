Wirtschaft Vilseck

17.01.2017

25

0 17.01.201725

Schönlind. Die Leipfinger Bader (LB) Ziegelwerke bauen den Standort Schönlind weiter aus. Das gab die Firma am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Das niederbayerische Unternehmen hat demnach zum Jahreswechsel die Produktionsanlagen der Firma Keraform aus dem hessischen Bad Vilbel übernommen, die bereits auf dem Werksgelände der Ziegelei Deckenrandelemente hergestellt hatte. Solche Elemente sind wichtig beim Hausbau. Sie schließen die Einbindung der Geschossdecke in die Außenwand ab und verringern die Bildung von Wärmebrücken.

"Mit dem Kauf verstärkt LB die Herstellung von Systemlösungen für den Mauerwerksbau", heißt es in der Presseinfo. "Dieser Schritt ist eine erneute Bestätigung für die gute Entwicklung unseres Betriebs in Schönlind", wird LB-Chef Thomas Bader zitiert. "Wir sind sehr zufrieden und werden den Standort noch weiter voranbringen." Erst vor wenigen Wochen hatte Bader beim Jahresabschluss seines Ziegeleiverbunds für die kommenden Monate Investitionen in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro angekündigt. In Schönlind soll eine moderne Schleif- und Entladeanlage installiert werden. Außerdem ist der Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände der ehemaligen Lehm- und Sandgrube Süß geplant.