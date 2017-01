Freizeit Vohenstrauß

27.01.2017

"Eine, die immer lacht" ist dem Faschingsverein (FV) "Genau" in Altenstadt einfach zu wenig. Es findet sich auch ein passender Partner dazu. Und so stellt sich das neue Prinzenpaar nun vor.

Jedes Jahr ein Muss

"Die Narren sind los"

Altenstadt. Wer sie kennt, weiß, wie gerne Lisa und Peter Gollwitzer fröhlich sind. Das junge Ehepaar strahlt unbeschwerte Heiterkeit aus. Mitten im alten Dorf haben sie ihre Zelte aufgeschlagen und sich ein Haus gebaut. Als neues Prinzenpaar sorgen sie für jede Menge Gesprächsstoff. Vor allem die Prinzessin wird im Laufe des Jahres weiter von sich reden machen. Denn mit ihr sollte es im Sommer gelingen, in der Großgemeinde endlich wieder eine Podologin mit Kassenzulassung und eigener Praxis zu haben.Obwohl die sympathische 24-Jährige mitten in den Prüfungsvorbereitungen an der Fachschule in Nürnberg steckt, konnte sie das Angebot des Präsidiums nicht ausschlagen. Ihre Wiege stand im Striegl-Bauernhof des Georgenberger Ortsteils Dimpfl. Der Prinz stammt aus Bibershof. Der Elektromeister ist beim Landratsamt Amberg-Sulzbach beschäftigt. Das Paar hat sich 2007 kennengelernt. "Wir waren schon immer Faschingsnarren." Der Weg zum Prinzenpaar war also vorgezeichnet, im vergangenen Jahr heirateten sie in der Kreuzbergkirche.Die Liebe zu Pleystein kommt nicht von ungefähr. Die dortigen Faschingsumzüge zählten für Lisa I. und Peter II. zum jährlichen Muss. Erstmals können sie heuer nicht dabei sein, denn am Sonntag, 26. Februar, setzt sich ihr eigener Gaudiwurm in Altenstadt in Bewegung. Der FV "Genau" weiß um das einmalige Zahlenspiel, das sich aus dem 22-jährigen Bestehen ergibt. Denn nur dieses eine Mal ist der befreundete Vohenstraußer Faschingsverein genau doppelt so alt und feiert ebenfalls Jubiläum.Den ostbayerischen Faschingszug eine Woche vor ihrem eigenen können die Altenstädter quasi als Generalprobe angehen. Viele Mitglieder und Helfer sind schon eifrig am Werkeln, um einen prächtigen Prinzenwagen präsentieren zu können. An Kostümen mangelt es auch nicht. Als Präsident Christopher Gollwitzer von der Auflösung des Kostümverleihs Geithner erfuhr, schlug der Verein mit mehreren Ankäufen spontan zu.Mindestens zweimal geht es heuer damit an die Öffentlichkeit, wenn es heißt: "Die Narren sind los." Schon 21 Gruppen und Vereine haben sich für den Altenstädter Faschingszug angemeldet, der ab 14 Uhr durch die Straßen zieht. Elferrat und Garde begleiten das Prinzenpaar auf dem Prunkwagen. Die Waidhauser Musikkapelle gibt den Takt an.Die Aufstellung erfolgt ab 13 Uhr an der Buchengasse. Der Gaudiwurm nimmt den gewohnten Weg über das "Reger-Eck" bis zur Fahrenbergstraße, wo der Zug wendet. Danach geht es zurück in Richtung Feuerwehrhaus. Im Anschluss an das Faschingstreiben lädt das Prinzenpaar zur Faschingsparty ins Gasthaus "Schloßwirt" ein. Im Rittersaal gibt es Kaffee, Kuchen und weitere Speisen. Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Die Garde probt seit Wochen mit Trainerin Beate Gollwitzer eine extra Choreographie für einen Jubiläumsauftritt. Auch die umliegenden Gaststätten haben geöffnet und werden von Prinzenpaar, Garde und Elferrat besucht.