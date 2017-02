Freizeit Vohenstrauß

10.02.2017

Der ehemalige Vergnügungs- und Gesellschaftsverein "Unter Uns" Vohenstrauß hat eine bewegte Geschichte. Dazu gehören neben Faschingsbällen und vielen weiteren Veranstaltungen das zwischenzeitliche Verbot durch die Nationalsozialisten von 1933 bis 1945 sowie das endgültige Aus 1984.

"Vor Untergang retten"

Erste Ernüchterung

Nächster Rückschlag

Ende besiegelt

Die Leute wollten einfach in Gesellschaft etwas unternehmen. Philipp Gruber über die Wiedergründung von "Unter Uns" vor 70 Jahren

Besonders in der Zeit nach der Wiederbelebung Anfang Februar 1947 mussten die Verantwortlichen immer wieder mit der Bürokratie kämpfen. Heute leben nur noch zwei ehemalige Mitglieder. Eines davon ist Philipp Gruber. "Die Leute wollten einfach in Gesellschaft etwas unternehmen", erinnert sich der 89-Jährige. So wie früher, als der ursprünglich 1910 ins Leben gerufene Verein viele Veranstaltungen organisiert hatte.Heimatforscher Karl Ochantel hat die Geschehnisse nach dem Zweiten Weltkrieg recherchiert: Am 15. Dezember 1946 beschloss ein Ausschuss von acht Männern die Statuten. Am gleichen Tag bat der vorläufige Vorsitzende Josef Wurdack Bürgermeister Johann Karl Ries um die Genehmigung. Ziel war, das gesellschaftliche Leben in Vohenstrauß zu fördern, um es "vor dem völligen Untergang zu retten".Der Vergnügungs- und Gesellschaftsverein war 1933 nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten bis 1945 verboten gewesen. Am 1. Februar 1947 kam die mündliche Zusage. Vier Tage später wählten in der Gastwirtschaft Rasp 29 Mitglieder Georg Meidenbauer zum Vorsitzenden. Stellvertreter war Fritz Fischer. Laut Statuten durfte "jeder gebildete Mann von untadeligen und ruhigem Charakter" beitreten.Schon am nächsten Tag befasste sich der Ausschuss mit dem Thema Fasching. Beim Vereinsball im Tanzsaal Hans Mayer ("Drei Lilien") spielte die Kapelle Höllerer (der "Basler-Max"). Noch im selben Monat diskutierten die Verantwortlichen über die Aufführung einer Operette unter Dirigent Karl Pöllmann. Kunstmaler Georg Wewior entwarf die Mitgliedskarten. Vereinslokal war die Gastwirtschaft Ruppert Hoffmann.Dem rauschenden Auftakt folgte die erste Ernüchterung: Am 3. März 1947 reichte der Vohenstraußer Landrat Johann Pösl die Statuten des Vereins mit der Bitte zurück, die Unterlagen zu ergänzen. Zur Gründung waren fünf Bürgen erforderlich. Außerdem musste ein Ausschuss aus drei Vertretern gebildet werden, die politisch vollkommen unbelastet waren. Auch alle Mitglieder hatten politisch einwandfrei zu sein. Die Ziele der Gruppierung mussten mit den demokratischen Absichten der amerikanischen Besatzungsmacht übereinstimmen. Sie durften weder umstürzlerisch, noch militaristisch oder nationalsozialistisch sein und den Nationalsozialismus nicht fördern. Nachdem die Kriterien erfüllt waren, ging es am 17. Mai 1947 mit einem Mai-Kränzchen mit der Tanzkapelle Hoch im "Drei-Lilien"-Saal weiter.Ein halbes Jahr später dann der nächste Rückschlag: Am 6. November 1947 entzog das Landratsamt Vohenstrauß "Unter Uns" die Lizenz. Grund: "Es ist nicht statthaft, dass der Vorstand gewählt wird und dieser dann die übrigen Vorstandsmitglieder von sich aus bestimmt." Der Verein hatte noch das unter den Nationalsozialisten eingeführte sogenannte Führer-Prinzip ausgeübt.Doch die Vohenstraußer gaben nicht auf. Am 4. Januar 1948 beantragten sie erneut die Genehmigung zur Wiedergründungs-Versammlung, die dann drei Tage später in der Gastwirtschaft "Wilder Mann" von Otto Mühlhofer über die Bühne ging. Im Protokoll stand unter anderem: "Es wurde unumgänglich, den Verein in seiner alten Form aufzulösen und ihn alsdann so aufzubauen, dass er in jeder Eigenschaft sowohl den einschlägigen Gesetzen, als auch den Anordnungen der Besatzungsmacht vollkommen gerecht wird."Besonders vermerkte der Schriftführer, "dass jedermann aus den Kreisen der Vohenstraußer Bevölkerung, also nicht nur gewisse Personen, durch öffentlichen Aushang eingeladen wurde". Am 16. Januar 1948 beantragte der Verein mit umfangreichen Unterlagen, jeweils vierfach in Englisch und Deutsch, die Lizenz beim Landratsamt Vohenstrauß. Mit Zustimmung der amerikanischen Militärregierung genehmigte die Behörde schließlich den Verein.Am 16. Februar 1948 hatte "Unter Uns" 62 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 26 Jahren. Am 11. Januar 1949 wählten 43 Personen im Vereinslokal von Hans Mühlhofer (Gasthof "Zur Eisenbahn") einen dreiköpfigen Vergnügungsausschuss. Nun gab es im Fasching gleich zwei Bälle: einen im Mayer-Saal und einen in der Turnhalle. 1950 waren es bereits 111 Mitglieder. In den kommenden Jahren folgten 3 Faschingsbälle, 6 Faschingsunterhaltungen, 5 Ausflüge und 32 Wanderungen.1960 feierte der Verein 50-jähriges Bestehen. Ab Mitte der 1960er Jahre wurde es jedoch immer ruhiger. Nachdem das Amtsgericht 1984 bemängelte, das es seit Jahren keine Versammlungen mit Neuwahlen mehr gegeben hatte, beschlossen die Verantwortlichen die Löschung aus dem Vereinsregister und besiegelten damit das Ende.