12.02.2017

Der Lumpenball ist ein Highlight im Vohenstraußer Fasching. Was SpVgg und Faschingsverein am Samstagabend in der ausverkauften Stadthalle bieten, ist ein Hammer.

Graziöse Ballerinas

Tänzer kommen zum Recht

Zum sechsten Mal organisierte der Faschingsverein zusammen mit der SpVgg den Lumpenball. SpVgg-Vorsitzender Uli Münchmeier und VFV-Präsident Tobias Plödt führten durch einen Abend, der ohne Übertreibung das Prädikat "super" verdient.Die Harmonie zwischen Faschingsverein und SpVgg zeigte sich gleich zu Beginn: Vorsitzender Uli Münchmeier überreichte Präsident Tobias Plödt und Faschingsprinz Thomas V. einen Schal in den Vereinsfarben, den diese auch die gesamte Nacht, und die dauerte eigentlich bis zum frühen Morgen, nicht mehr ablegten. Münchmeier vergaß auch nicht, den Faschingsprinzen darauf aufmerksam zu machen, dass sein Spielerpass noch immer im Schrank der SpVgg liege. Süffisant meinte Münchmeier, dass die "Qualität" des Prinzen als Sänger und Musiker die am runden Leder doch übertreffe.Nachdem Johannes Pflaum, Nadja Klimt, Katja Ring und Monika Zintl tänzerisch und gesanglich das 44-jährige Bestehen des Faschingsvereins präsentiert hatten, folgte schon der erste Auftritt der Prinzengarde. Gegen 22.30 Uhr war die Jugendgarde an der Reihe. Die Schottinnen im knappen Karo-Röckchen, die Kommissare im unauffälligen hellen Trenchcoat, Tabaluga und die Dämonen begeisterten mit ihrer bestens einstudierten Choreographie. Wer die Vorführungen schon bei einem früheren Ball gesehen hatte, war wiederum fasziniert.Je später Abend, um so mehr stieg die Spannung. Was werden die 24 Fußballspieler der ersten bis dritten Mannschaft im sportlichen Alter von 19 bis 49 Jahren einstudiert haben? Kurz nach 23 Uhr war es endlich so weit. Die Besucher säumten sitzend das Parkett oder standen dicht gedrängt an den Seitenwänden der Stadthalle. Zwei Zauberer holten zunächst aus ihren Zylindern kleine Stoffhasen hervor, bis dann aus der überdimensionalen Zauberkiste die "echten" Hasen mit ihren langen Schlappohren unter frenetischem Beifall der Gäste hüpften.Vom hellen Braun des Hasenfells ging es in der stimmungsvoll beleuchteten Stadthalle über zu den schneeweißen graziösen Ballerinas. War der Beifall bereits vorher regelrecht frenetisch, so brandete jetzt ein regelrechter Orkan auf. Und es schien, dass diese Herren "Tänzerinnen" ihren Gelenken besondere "Schmierstoffe" gegeben hatten, um so beweglich sein zu können.Den Abschluss bildete eine Tanzgruppe, die sich bei einem gewissen Wolfgang Amadeus Mozart eine optische Anleihe genommen hatte. Die Begeisterung des Publikums kannte keine Grenzen mehr, als "Mozarts" und schneeweiße Balletteusen einen gemeinsamen Tanz aufs Parkett legten. Beifallsstürme und Zugaberufe bewirkten einen erneuten Auftritt. Diese Tanzeinlage mit den Rückblicken auf die Faschingsjahre 1997, 2002, 2014, 2016 und 2017 war der Dank der SpVgg und die Gratulation zum 44. Geburtstag. Dass alles so prächtig und nahtlos ineinander floss, war Sandra Fryges und Corinna Kreisel zu verdanken. VFV-Präsident Tobias Plödt sprach von einem "Hammerauftritt" und erntete damit die Zustimmung des Publikums.Natürlich kamen beim Lumpenball auch die eingefleischten Tänzer nicht zu kurz. Die Band "Route 1234" sorgte mit aktuellen Hits für höchst abwechslungsreiche Tanzrunden.