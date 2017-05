Freizeit Vohenstrauß

(dob) Es dürfte ein ganz besonders abstraktes Konzert werden, das sich den Besuchern am Donnerstag, 25. Mai, in der alten Turnhalle bietet, wenn der Kleintierzuchtverein ein Hahnenwettkrähen in Verbindung mit einem Gartenfest veranstaltet. Die Rassehähne krähen von 9 bis 10 Uhr um die Wette und der größte Schreihals erhält eine Prämierung. "Oft sind gerade die Kleinsten die Lautesten", weiß Vorsitzender Josef Faltenbacher. Beim Gartenfest bauen die Kleintierzüchter für die kleinen Besucher einen Streichelzoo mit Häschen auf. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Bild: dob