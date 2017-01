Freizeit Vohenstrauß

20.01.2017

3

0 20.01.2017

Seit Jahrzehnten gibt es bei der Schützengesellschaft Edelweiß in Roggenstein die historische Giech'sche Vorderladergruppe. Sie ist nach dem Landsassen und Richter Hans Georg von Giech benannt, dessen Todestag sich heuer zum 430. Mal jährt.

Auch "Western-Hobbyist"

Umfangreiche Listen

Landsasse Landsassen, oder auch landsässige Untertanen, waren im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit in Deutschland Grundherren oder Adelige, die im Gegensatz zu den Reichsunmittelbaren der direkten Herrschaft eines Territoritalherren unterworfen waren. Von ihren Landgütern aus übten sie meist auch Verwaltungs- und Gerichtsfunktionen wie die niedere Gerichtsbarkeit über ihre Untertanen aus, erklärt Harald Bischof. Darin waren unter anderem Polizeigewalt, Eintreiben von Steuern, Musterung, Nachlassverwaltung oder das Recht auf Jagd auf Reh- und Kleinwild enthalten. Um das 19. Jahrhundert wurden die Gerichte in sogenannte Patrimonialgerichte überführt. Landsässig konnten aber nicht nur Personen, sondern zum Beispiel auch Klöster sein. Die Landsässigkeit war eine Voraussetzung, um zum ständischen Landtag zugelassen zu werden. Die Chronik zum 75-jährigen Bestehen der Schützengesellschaft Edelweiß Roggenstein 1923 ergänzt, dass Landsassen ihren Landsherren gegenüber verpflichtet waren, den Umgang mit Waffen regelmäßig zu üben, um im Verteidigungsfall ins Feld ziehen zu können. (tss)

Die Forscherei und das Nachgraben gefallen mir. Harald Bischof

Giech wohnte im damaligen Schloss in Roggenstein und war "waffentechnisch für seine Zeit sehr gut ausgestattet", weiß Harald Bischof. Der Pfreimder ist seit zehn Jahren Mitglied der Edelweiß-Schützen. Bekannte und Kollegen hatten ihn auf den Roggensteiner Verein aufmerksam gemacht, hinzu kam ein Faible für Schwarzpulverwaffen. Die Chronik zur 75-Jahr-Feier, die 1998 herauskam, weckte in ihm den Heimatforscher-Instinkt. "Die Forscherei und das Nachgraben gefallen mir."Auf historischen Pfaden wandelte der 53-Jährige, der sich selbst auch als "Western-Hobbyist" bezeichnet, allerdings schon vorher. Unter anderem ist er an der Geschichte Amerikas interessiert, ein weiteres Hobby ist Astronomie. Die Entwicklung von Waffen fasziniert ihn ebenfalls. Bischofs Recherchen über Giech und Roggenstein haben aber noch einen weiteren Hintergrund: Zwischen dem Vohenstraußer Ortsteil, Pfreimd und Leuchtenberg gibt es eine Verbindung durch die Landgrafen von Leuchtenberg, die in Bischofs Heimatort ihren Sitz hatten.Georg-Ludwig von Leuchtenberg (1563 bis 1612) "hat viel für die Gegend getan", informiert Bischof. Giech entstammte einem seit 1137 nachgewiesenen oberfränkischen Adelsgeschlecht. Der Name kommt vermutlich von der Giechenburg bei Bamberg, die heute eine Ruine ist. Giechs Geburtstag ist leider nicht genau bekannt. Er stand als Landsasse in Leuchtenbergischen Diensten und starb am 31. August 1587. "Er ist in der Roggensteiner Pfarrkirche begraben, allerdings ist das eine unzugängliche Gruft", bedauert der Hobbyforscher. Der Letzte der Familie Giech war Franz Friedrich Karl Lothar Graf von Giech, der 1938 in Wiesentfels in der Fränkischen Schweiz starb.In Bischofs Unterlagen sind weiter umfangreiche Listen über Besitz und Hausrat von Hans Georg von Giech. Darin ist unter anderem von "Kugl und Pley, Feuerstainen und Pulver" die Rede. Damit hantieren Vorderladerschützen noch heute. Hinzu kamen diverse Steinschloss-Gewehre und Pistolen. Mit dem Eintrag "lautter kerskeren" kann der Laie zunächst wohl wenig anfangen. Dabei handelte es sich jedoch um ganz normale Kirschkerne, die vermutlich als Notmunition in die Waffen kamen.Außerdem hat Bischof herausgefunden, dass Roggenstein damals "böhmisches und landgräfliches Lehen hatte". Er bezeichnet es als "einzigartig, dass zwei Regierungsbezirke in einem Ort vertreten waren". Das wäre so, wie wenn heutzutage beispielsweise eine Stadt wie Vohenstrauß oder eine andere Gemeinde zur einen Hälfte zur Oberpfalz und zur anderen zu Pilsen gehörten.Andere Projekte hat der Pfreimder derzeit nicht im Sinn. "Die aktuelle Arbeit ist genug. Es gibt in diversen Archiven so viele Unterlagen, die kann ich in 100 Leben nicht erforschen." Sein Hobby betreibt zwar in erster Linie für sich selbst, aber wenn sich etwas Neues ergibt, informiert er auch die Schützengesellschaft um Johann Gösl. "Meine Vereinskameraden sehen das mit Freude, sie kennen mich schon als lebende Enzyklopädie. Außerdem bin ich der einzige, der das mit Tiefsinn betreibt." Wer weiteres Material oder Hinweise hat, kann sich unter Telefon 09606/8215 an den Heimatforscher wenden.