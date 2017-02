Freizeit Vohenstrauß

12.02.2017

Der Andrang beim Frühjahrsbasar im evangelischen Gemeindehaus war riesig. Bereits eine halbe Stunde vor dem Start durften Schwangere in Ruhe und ohne Geschiebe aus der Fülle an Waren auswählen. Annähernd 4000 Teile bot die Krabbelgruppe "Zwergentreff" an. Stefanie Schober und Carola Grüner organisieren seit vier Jahren die Veranstaltung. Jetzt soll es der letzte Basar gewesen sein, den sie federführend abwickelten. Doch keine Bange. In den Startlöchern stehen bereits Nachfolgerinnen, denn gebrauchte Kleidung, Spielsachen, Fahrradzubehör und -helme sind beliebt bei jungen Eltern. Tausende Artikel wechselten in den vergangenen vier Jahren die Besitzer. Vom Erlös schafft sich die Krabbelgruppe neue Spielsachen an. Wer sein Schnäppchen gemacht hatte, konnte sich gemütlich zu Kaffee und Kuchen niederlassen und einfach genießen oder die selbstgebackenen Spezialitäten mit nach Hause nehmen.