Freizeit Vohenstrauß

08.05.2017

Vohenstrauß/Gröbenstädt. Mit dem Anfischen am Mühlweiher in Gröbenstädt startete der Kreisfischereiverein Vohenstrauß am Sonntagmorgen in die Saison. 23 Angler beteiligten sich, darunter 4 Jungfischer. Das Fangergebnis mit 31 795 Gramm konnte sich durchaus sehen lassen. Nach dem Wiegen erhielten die erfolgreichen Fischer Sachpreise. Bei den Erwachsenen landeten Gerhard Zitzmann mit 7780 Gramm, Emmerich Sterbling (5260) und Tim Gesierich (4375 auf den ersten drei Plätzen. Bei den Jungfischern belegten Leon Stärk (2745), Fabian Hentschel (1105) und Johannes Ertl (935) die vorderen Ränge. Ein gemütlicher Frühschoppen rundete den gelungenen Tag ab. Bild: dob