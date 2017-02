Freizeit Vohenstrauß

16.02.2017

Die Narren stehen in den Startlöchern. Denn am Sonntag, 19. Februar, steigt er, der Ostbayerische Faschingszug in Vohenstrauß. Deshalb kommt es von 12 bis 17.30 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in und um die Stadt.

Konkret heißt das: Der Innenstadtbereich mit Waidhauser Straße ab Kreisverkehr und Aldi/DM (Zugbeginn), Friedrichstraße, Marktplatz, Bahnhof-, Altenstädter Straße, Zwischen den Städten, Ulmenstraße und zurück über die Altenstädter Straße wird gesperrt sein. Die Umleitung erfolgt entweder über die Umgehungsstraße, weiter über die A 6 oder den Kreisverkehr in Richtung Moosbach/Waidhaus oder ab Weidener-/Kreuzung Retzstraße über Sägmühlweg, Fluderstraße, Pleysteiner Straße in Richtung Pleystein.Die Sperre der Aufstellstrecke wird aufgehoben, wenn der Zug am Kreisverkehr vorbei ist. Hier erfolgt die Umleitung ab Lohma über Pleystein oder Moosbach. Außerdem herrscht am Sonntag während der gesamten Dauer in den besagten Straßen Parkverbot. Die Anwohner werden gebeten, sofern sie ihre Fahrzeuge benötigen, diese außerhalb des Innenstadtbereichs zu parken. Die Zuschauer sollen frühzeitig anreisen, um die Parkplätze in den Wohngebieten, bei den Einkaufsmärkten, Schulte und Schmidt, Kennametal, Alte Glasfabrik, Sportzentrum, Heizkraftwerk, Schulen und beim Volksfestplatz anzufahren.Parkmöglichkeiten gibt es auch beim Zirlwirt und in Waldau. Der Shuttlebus fährt um 12 und 13 Uhr ab Zirlwirt sowie um 12.10 und 13.10 Uhr ab Waldau (Bushaltestelle am Weiher) bis zum E-Center und nach dem Umzug zurück. Busse können im Industriegebiet geparkt werden.