Freizeit Vohenstrauß

20.02.2017

Für eine Riesenaufregung sorgte beim Ostbayerischen Faschingszug der Diebstahl von Perchtenmasken, die die Gruppe "Narrische Wolddeifl" aus dem Pfreimdtal nach dem Umzug an der Stadthalle an ihren Wagen gehängt hatten. Jugendliche aus dem Pleysteiner Gemeindebereich entwendeten drei dieser aufwendig geschnitzten und hölzernen Teufelslarven, die sehr kostspielig sind.

Auf Betreiben der Polizei konnten die Diebe aber ausfindig gemacht und die Perchtenmasken an die Besitzer übergeben werden. Ob es sich dabei eventuell nur um einen Scherz handeln sollte, ist für die Beamten nicht maßgebend. "Für uns ist es ein astreiner Diebstahl", sagte Polizeihauptkommissar Andreas Schieder.Aus Sicht der Polizei verlief der Faschingsumzug aber äußerst friedlich, wie Schieder als Leiter der Vohenstraußer Inspektion mitteilte. Unterstützung erhielten die Vohenstraußer Polizeibeamten durch jeweils zwei Streifen der Polizeiinspektion Fahndung aus Waidhaus und von der Polizei Neustadt/WN. 20 Beamte kümmerten sich um den Verkehr und Zugbegleitung. Die Körperverletzung (wir berichteten), bei dem der Rettungshubschrauber zum Einsatz kam, stellte sich als Beziehungstat heraus. Froh war der Inspektionsleiter, dass sich aus polizeilicher Sicht keine Verletzungen und Unfälle ergaben. Für die 30 BRK-Rettungskräfte verlief der Nachmittag ebenfalls ganz ruhig, informierte der Leiter der Integrierten Leitstelle (ILS) in Weiden, Herbert Putzer. Lediglich 3 Transporte und 2 Versorgungen liefen in Bezug auf den Faschingsumzug in der ILS auf.Kreisbrandmeister Martin Weig und der Vohenstraußer Stützpunktkommandant Mario Dobmayer koordinierten die 63 Feuerwehrleute, die hauptsächlich an den Straßenabsperrungen Dienst leisteten. Von Polizei, Wehr und BRK waren 115 Einsatzkräfte vor Ort. (Mehr auf Seite 28)