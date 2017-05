Freizeit Vohenstrauß

07.05.2017

Die Dreifachturnhalle ist Schauplatz der Dschungelolympiade des TV. Dabei geht es für 130 Kinder aber nicht nur um Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Geschick, sondern auch um Medaillen.

(dob) Übungsleiterin Katja Zierer, die wöchentlich das Purzelvolk anleitet, hatte den Aktionstag federführend organisiert. Natürlich stand bei aller sportlichen Betätigung der Spaß im Vordergrund. Viel Gold blitzte bei der Urkundenverleihung und der Medaillenvergabe auf, denn jeder Teilnehmer, der alle angebotenen Stationen durchlaufen hatte, erhielt von drittem Bürgermeister Johann Gollwitzer, Sparkassenvertreter Thomas Müllner, AOK-Mann Josef Forster sowie TV-Chef Klaus Nigg Edelmetall um den Hals.Mädchen und Buben aus der städtischen Einrichtung Anton-Ferazin aus Roggenstein, dem katholischen Kindergarten "Don Bosco" und vom evangelischen Kinderhaus "Gottfried Sperl" zeigten mit ihren Erzieherinnen an den neun Stationen Kameradschaft und vor allem Freude an der Bewegung. In einem abgetrennten Abteil betreute Anke Mittelmeier Angebote für Mutter und Kind. Natürlich durften sich auch die Väter beteiligen. Schwingen wie ein Affe oder ein Rundlauf wie ein Zebra hießen die Disziplinen.Stark wie ein Löwe balancierten die Kleinen über Holzbalken und kletterten wie ein Tiger über die Sprossenwand. Auch eine Krokodil-Tunnelfahrt oder einen Nashorn-Wackelpfad fanden die kleinen Besucher lustig.Wer sich nicht so recht allein traute, durfte nach der sichernden Hand von Mama oder Papa greifen. Nach jeder Station gab es auf die Laufkarte einen Stempel. Bei den größeren Kindern unterstützten die Erzieherinnen der verschiedenen Einrichtungen. Die Aufgabenstellungen an den neun Stationen waren ganz unterschiedlich. Zum Beispiel waren Elfmeterschützen gefragt, Kegeln, Purzelbaumschlagen, Trampolinsprung, Dosenwerfen oder das Überwinden eines kleinen Parcours.Die Mütter des Purzelvolks verköstigten die kleinen Sportler im Obergeschoss der Dreifachturnhalle mit Leckereien. Ziel dieser Veranstaltung war es, in erster Linie bei den Kindern frühzeitig das sportliche Interesse zu wecken, Haltungsschäden vorzubeugen und Bewegungsmangel erst gar nicht aufkommen zu lassen. Wer in die Gesichter der Teilnehmer blickt, gewann den Eindruck, dass dies gelungen ist.