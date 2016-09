Freizeit Vohenstrauß

09.09.2016

Im kleinen Rathaussaal präsentierte VHS-Geschäftsführerin Erika Grötsch am Donnerstag den Kuratoriumsmitgliedern Bürgermeister Andreas Wutzlhofer und Sparkassen-Chef Josef Pflaum das 75 Seiten starke Programmheft für Herbst und Winter. Beide waren von dem kleinen, kompakten Format sehr angetan. Und auch die Ausrichtung, das Angebot zu straffen, ist offenbar erfolgreich. Dennoch gibt es ein Problem.

Kurse gut besucht

Bogenschießen im Freien

"Wir hatten letztes Mal weniger Kurse, die dann aber sehr gut besucht waren", informierte Grötsch. Und auch jetzt sind schon viele Anmeldungen für die kommende Saison eingegangen. In einigen Bereichen fehlen jedoch die Dozenten, die schwer zu finden sind. "Gerade beim Yoga könnten wir noch fünf oder sechs Kurse mehr anbieten", bedauerte Grötsch.Neben bewährten Inhalten gibt es wieder etliche Neuerungen. Erstmals führt Wutzlhofers Tochter Anna Besucher durch die Friedrichsburg. Nicht nur für Standesbeamte, die es manchmal mit alten Dokumenten zu tun haben, dürfte die Einführung in die Deutsche Schrift interessant sein. In Sachen Bauen und Wohnen hat die VHS die Sparkasse mit ins Boot geholt, in der Filiale am Marktplatz sind einige Seminare vorgesehen.Neu im EDV-Bereich ist Arduino für Einsteiger. Diese sogenannten Microcontroller-Boards ermöglichen unter anderem die Fernsteuerung von Haushaltsgeräten. Da trotz - oder wegen - der zunehmenden Digitalisierung des Alltags gute Manieren weiterhin gefragt sind, hat die VHS zwei Kurse im Angebot. "Knigge wird nie alt", meinte die Geschäftsführerin. Wie das passende Erscheinungsbild dazu aussieht, zeigt Herrenausstatter Norbert Turban. Ebenfalls Premiere hat ein Arabisch-Sprachkurs.In der Kategorie "Gesundheit" gibt es künftig Fitnesstraining für Eltern und Kinder ab drei Monaten. "Nichtraucher werden in fünf Stunden durch Hypnose" kam bisher sehr gut an, informierte Grötsch. Sie bezifferte die Erfolgsquote auf 80 Prozent. Daher gibt es den Kurs erneut, weitere auf Anfrage. Im Whiskyseminar geht es auf eine Reise quer durch Schottland.Für Sportliche und Kreative bietet die VHS von Tanzen über Schwimmen bis hin zu Malen, Filzen oder Nähen eine umfangreiche Auswahl. Schwimmkurse für Buben und Mädchen sind schon ausgebucht. Grötsch hofft, dass das Kinderbecken im Hallenbad rechtzeitig fertig wird. Hier ist jedoch der Landkreis als Eigentümer gefragt, sagte Wutzlhofer. Nach der Silbermedaille für Lisa Unruh bei den Olympischen Spielen in Rio dürfte Bogenschießen noch beliebter sein. Anfang Oktober geht daher in der Anlage im Wald bei Pfrentsch auch ein Kurs im Freien über die Bühne.2500 Programmhefte sind am Donnerstag frisch aus der Druckerei gekommen. Sie liegen ab sofort in der VHS an der Wernberger Straße sowie in vielen Geschäften und Banken im Altlandkreis aus.___Weitere Informationen: