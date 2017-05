Kultur Vohenstrauß

05.05.2017

3

0 05.05.2017

Pfalzgraf Friedrich (1557 bis 1597) ist nicht nur wegen des Schlosses untrennbar mit der Stadt Vohenstrauß verbunden. Auch der evangelischen Pfarrei verhalf er für kurze Zeit zu großer Bedeutung. Zu einem Vorhaben ist er allerdings nicht mehr gekommen.

Ungestört im Schloss

Struktur noch heute so

Seit 1671 Geschichte

1542 war Martin Luthers Reformation in der Region angekommen. Für Vohenstrauß, Floß und Weiden gab es eine evangelische Kirchenordnung. Nach dem Tod seines Vaters, Pfalzgraf Wolfgang, erhielt Friedrich "das Amt Floß, das Gericht Vohenstrauß und den jungpfälzischen Anteil am Gemeinschaftsamt Weiden-Parkstein", schreibt Dr. Volker Wappmann im 23. Band der Schriftenreihe "Oberpfälzer Heimat".1583 trat Friedrich sein Erbe an, nachdem er volljährig geworden war. Als Residenz wählte er das Veste Haus in Weiden, wo es ihm jedoch nicht zu sehr gefallen haben dürfte, vermutet der Theologe. 1586 begannen die Bauarbeiten für die Friedrichsburg, sechs Jahre später zog der Pfalzgraf ein. Im Schloss waren er und seine Frau Katharina Sophia ungestörter als mitten in der Stadt Weiden. Dies könnte ein Grund für den Umzug gewesen sein.Fakt ist jedoch auch: "Die Verbindung zwischen Weiden und Vohenstrauß war schon immer schlecht. Das ist auch heute noch so, was die Kirche angeht." Friedrich führte 1596 eine sogenannte Superintendur Vohenstrauß ein, eine kirchliche Oberbehörde vergleichbar mit einem heutigen Dekanat. Zuvor war die hiesige Pfarrei noch Burglengenfeld unterstellt. "Eine Leitung aus Weiden wollte man nicht, denn dort waren auch Calvinisten. Der Pfalzgraf war lutherisch", weiß Wappmann.Die neue Superintendur war der kleinste Kirchenkreis im Herzogtum Neuburg an der Donau. Außer der Pfarrei Vohenstrauß gehörten die Pfarreien Altenstadt mit der Filiale Waldau, Floß (mit Flossenbürg), Püchersreuth (mit Störnstein und Ilsenbach), Plößberg (mit Wildenau und Schönkirch) und Wilchenreuth dazu. Diese Struktur gibt es noch heute.Superintendent war Pfarrer Michael Böhm, der ab 1589 in Moosbach und ab 1594 in Vohenstrauß wirkte. Er müsste alle Pfarreien im Einzugsgebiet jährlich visitieren, was wegen zunehmender Bevölkerungszahl immer aufwendiger wurde. Hilfe war also bald nötig, Anfang 1597 kam Johann Walbrunn aus Floß als erster Diakon nach Vohenstrauß, der letzte war ab 1622 der in Sulzbach geborene Michael Wappmann. 1627 fiel die Superintendur der Gegenreformation zum Opfer.Pfalzgraf Christian August führte 1649 die lutherische Lehre wieder ein und 1652 das Simultaneum. Jacobus Cnespelius kümmerte sich jedoch weiter als Verweser, also Vertreter, um die Superintendur. Mit dessen Tod am 28. Juli 1671 verschwand sie jedoch endgültig aus der Geschichte. Die Pfarrei Vohenstrauß gehörte dann zur Superintendentur Sulzbach und ab 1840 zum Dekanat Weiden, informiert Volker Wappmann.Zu der Zeit war Pfalzgraf Friedrich schon lange tot. Er starb am 17. Dezember 1597 und konnte einen Plan nicht mehr verwirklichen: Nicht nur in geistlichen, auch in weltlichen Dingen war ihm an Unabhängigkeit sehr gelegen. Daher wollte er eigentlich seinen Anteil am Gemeinschaftsamt Weiden-Parkstein im Tausch "gegen die beiden kurpfälzischen Ämter Treswitz und Tännesberg an die Kurpfalz" abtreten, heißt es in Wappmanns Beitrag. Das Einzugsgebiet hätte sich dann nach Osten statt nach Westen verlagert, was wiederum ein Vorläufer des späteren Landkreises Vohenstrauß gewesen wäre.Der Einfluss des Pfalzgrafen ist trotzdem noch heute in der Stadt erkennbar. Erhalten geblieben sind neben der Friedrichsburg unter anderem der Friedhof an der Pleysteiner Straße, der 1596 angelegt wurde, und auch in das evangelische Gotteshaus sowie das Schulwesen hatte Friedrich immer wieder Geld investiert.