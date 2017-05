Kultur Vohenstrauß

12.05.2017

(dob) Der Serenadensommer steht vor der Tür. Am Mittwoch, 17. Mai, eröffnet um 19 Uhr die Blasmusik Vohenstrauß unter Leitung von Johannes Gruber die sommerlichen Aufführungen im Rondell des Stadtparks. Die im Jahr 2000 gegründete Kapelle, bestehend aus 5 Damen und 13 Herren, präsentiert an diesem Abend ihr buntes Programm böhmischer Melodien.

Zu hören sind Stücke bekannter Komponisten und Arrangeure unter anderem von Ernst Mosch, Robert Payer und Josef Augustin. Am Mittwoch, 31. Mai, um 19 Uhr folgt die Gruppe "Weidener Holz-Blech" mit Reimund Mittelmeier, die im vergangenen Jahr viel Pech mit dem Wetter hatten und ihren Auftritt verlegen mussten. Die "Bierfilzlrocker" mit Dominik Herzner geben sich am Samstag, 10. Juni, um 19 Uhr wieder einmal die Ehre.Eine Woche später, am Sonntag, 18. Juni, um 18 Uhr, geht die Post mit der "Brass-Band Vilseck feat. TV Vohenstrauß tanzt" ab. Benjamin Jung und Stephanie Beierl überraschen an diesem Abend das Publikum mit einem bunten Programm. Für die zünftige Formation "d'Woihauser Straßenmusikanten" ist Mittwoch, 28. Juni, um 19 Uhr der große Auftritt im Stadtpark eingeplant. Dieter Hanauer und seine Musikanten sind für jeden Spaß zu haben.Die "OM Bigband" unter Leitung von Herbert Mückl kommt am Mittwoch, 12. Juli, um 19 Uhr nach Vohenstrauß und die Gruppe "Blue-Note-Project" mit Lothar Kiehl gastiert am Sonntag, 30. Juli, um 17 Uhr an selber Stelle.Eine den Serenadensommer beschließende Jugendveranstaltung steht mit der Musikinitiative Vohenstrauß am Sonntag, 10. September, um 17 Uhr an. Die Serenaden gehen ausschließlich im Stadtpark über die Bühne. Der Eintritt ist frei. Die Helfer der Stützpunktwehr werden die Gäste jeweils wieder mit Getränken versorgen. Bei schlechtem Wetter entfallen die Konzerte.