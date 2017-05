Kultur Vohenstrauß

03.05.2017

(dob) Als das bekannte Abendlied "Der Mond ist aufgegangen" erklang und eine wunderbare Chor-Gala beendete, schob sich wirklich der zunehmende Mond am Abendhimmel durch eine Wolke und grüßte die Konzertbesucher auf ihrem Nachhauseweg. Der Vorabend zum 1. Mai war für mehrere Premieren auf einmal gewählt.

"Nun fanget an"

Zum ersten Mal durften die Gäste im katholischen Pfarrheim St. Marien ein Vokalkonzert und die erstklassige Akustik des neuen Pfarrsaals erleben. Außerdem war das Vokalensemble Hubert Velten aus Regensburg mit Chorleiter Dekan Holger Kruschina aus Roding nach mehreren Besuchen in der Stadtpfarrkirche und im Rathaussaal erstmals zu einer Serenade im Pfarrsaal zu Gast. Doch damit war der Premieren nicht genug: Zum ersten Mal präsentierte die Gruppe mit den zwölf Sängern in der Öffentlichkeit Ausschnitte ihrer neuesten CD mit dem Titel "An hellen Tagen".So bleibt zu hoffen, dass nach diesem Konzertabend mit rund 50 Zuhörern die Tage wirklich heller, sonniger und vor allem wärmer werden. Dekan Alexander Hösl freute sich auf einen wundervollen Konzertabend, und der Ensembleleiter bat die Gäste, den Applaus bis zum Schluss aufzubewahren, um den Ablauf nicht zu stören.Zur Eröffnung wählte Pfarrer Kruschina "Nun fanget an" von Hans Leo Hassler. Der Männerchor, bestehend aus ehemaligen Regensburger Domspatzen, brachte den Zuhörern diesmal Madrigale, Volkslieder und Vierg'sangla mit und machte auch ein paar Schlenker in die englische Literatur. Nach dem zweiten Titel "An hellen Tagen" ging es nach Frankreich, und die Sänger meinten einladend "Bonjour mon coeur", was so viel bedeutet wie "Hallo mein Herz".Natürlich wurde auch der Wonnemonat mit "Now Is The Month of Maying" besungen. Genauso wenig fehlte mit "Matona, mia cara" ein altitalienisches Landsknecht-Ständchen von Orlando di Lasso, bevor "Es ist ein edles Gottesgab" von Erasmus Widman (1572 bis 1634) den ersten Teil des Abends beendete.Alten Volksweisen, zum Beispiel von Friedrich Silcher, wendeten sich die Sänger mit "Nun leb wohl, du kleine Gasse" oder "Morgen muss ich fort von hier" zu. Eine Hommage an Schlesien war das Lied "Und in dem Schneegebirge". Altes deutsches Volksgut lieferte das Vokalensemble mit "Schwarz wöi de Kerschn", "Annamirl" sowie "Und wenn i an mei Deandl denk".Das irische Volkslied "Little Green Lane" oder "So It Goes" gaben neben "Yesterday" einen Einblick in das große Repertoire des Männerchors. Für die Zuhörer ein ganz besonderes Erlebnis waren die Volksweisen "Kein schöner Land" und "Ade zur guten Nacht", die viele Erinnerungen an die eigene Schul- und Jugendzeit wach werden ließen, als diese Lieder bei Wanderungen oder im Schulalltag gesungen wurden. Natürlich durften die Sänger nicht ohne Zugaben den Pfarrsaal verlassen.