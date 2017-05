Kultur Vohenstrauß

18.05.2017

15

0 18.05.201715

"Für mich soll's rote Rosen regnen": So lautet ein biographisches Bühnenstück des Landestheaters Oberpfalz, das sich mit der Schauspielerin Hildegard Knef auseinandersetzt. Zu sehen ist es ab Donnerstag, 1. Juni , auf Schloss Friedrichsburg in Vohenstrauß. 1975 ist Hildegard Knef auf dem Höhepunkt ihrer beruflichen Karriere, nur privat sieht das anders aus. Der 50-jährige deutsche Weltstar, dem Krebs knapp entronnen, vom Mann verlassen, sitzt vor der Schreibmaschine und blickt in den Spiegel der eigenen Vergangenheit. Da trifft die "Knef" die junge "Hilde": zwei Frauen, eine Person. Sie streiten sich, fallen sich ins Wort. Es beginnt eine schonungslose Abrechnung der Knef mit sich selbst... Karten und weitere Termine gibt es bei NT-Karten-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: LTO