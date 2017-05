Kultur Vohenstrauß

03.05.2017

Feste soll man bekanntlich feiern, wie sie fallen. Wenn also das Jubiläum "10 Jahre Oberpfälzer Tango-Festival" ins Telemann-Jahr 2017 fällt, warum nicht die Chance ergreifen für ein lockeres, nicht alltägliches "TnT"? Telemann und Tango, adrett glänzende Hofmusik und abgründige Leidenschaft.

Neue Kombination

Tango-Workshop

Eine ungewöhnliche Paarung, aber kein Problem für Susanne Hofmann, die in beiden Welten zu Hause ist. Bereits als Studentin wurde sie vom Tango-Fieber infiziert. Seither spielt sie in verschiedenen Tango-Ensembles und veranstaltet alljährlich das Tango-Festival in ihrer Oberpfälzer Heimat. Die gebürtige Vohenstraußerin ist aber auch klassische Musikerin, wohnhaft in Magdeburg, der Geburtsstadt Telemanns. Als Geigerin am dortigen Opernhaus steckt sie derzeit mittendrin in den Jubiläumsfeierlichkeiten zum Telemann-Jahr. Deshalb war es für Hofmann naheliegend, beim Tango-Festival die beiden "T's" - Tango und Telemann - zusammenzuführen. Und sie hat auch noch ein drittes "T" in petto, aber dazu will sie noch nichts verraten.Kein Geheimnis ist dagegen das diesjährige Festival-Programm: Die Konzerte finden in der Friedrichsburg in Vohenstrauß (Samstag, 13. Mai, 20 Uhr) und im Kloster Speinshart (Sonntag, 14. Mai, 16 Uhr) statt. Gestaltet werden sie von Hofmann (Violine) und ihrem langjährigen "Fracanapa"-Duo-Partner, dem argentinischen Bandoneonisten Matias Gonzalez. Gemeinsam leiten sie auch den Tango-Workshop am Freitag, 12. Mai (19.30 bis 22 Uhr), und Samstag, 13. Mai (10 bis 13 Uhr).Der Workshop richtet sich an Spieler folgender Instrumente: Bandoneon, Akkordeon, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Klavier, Gitarre, Klarinette, Flöte, Saxofon und Trompete. Auch Sänger sind willkommen. Die Noten werden nach der Anmeldung zugesandt. Treffpunkt ist die Friedrichsburg. Zu hören ist das Tango-Workshop-Orchester beim ersten Konzert am 13. Mai.___Anmeldung unter Telefon 0151/15 224659 oder per E-Mail info@susanne-hofmann.eu.