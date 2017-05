Kultur Vohenstrauß

16.05.2017

Wer die 52 Stufen zum Saal in der Friedrichsburg bewältigt hat, den erwartet ein lockeres Ambiente. Tangomusik ist nicht so ernsthaft wie die Musik von Georg Philipp Telemann und doch kann man beide miteinander verknüpfen. Immerhin ist beim "10. Oberpfälzer Tango-Festival" auch des 250. Todesjahres des Komponisten zu gedenken. So liegt nahe, einmal den Rhythmus des Tanzes und die Kompositionsweise des Barock zu verbinden.

Telemann und Tango

Laien an der Reihe

Zuerst treten Susanne Hofmann (Violine) und Matias Gonzalez (Bandoneon) auf und spielen den schnellen Satz aus Telemanns Musik zu "Don Quichotte". Der sonore Klang des Begleitinstruments passt überraschend gut zum spielfreudigen Streichinstrument. Ebenfalls dem Thema widmet sich ein elegisch langsamer Satz von Gismondi. Das nächste Musikstück, "Karate", zieht rasch und lebhaft vorbei, verlangt von beiden Interpreten jede Menge Virtuosität. Ganz anders der tiefsinnige Tonsatz "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit" aus dem "Actus tragicus" von Johann Sebastian Bach, der für zwei Spieler arrangiert ist. Dann der reine südamerikanische Sound: Von Astor Piazzolla erklingen berührende Töne, so "Lo Que Vendra". Da es kein Programmheft gibt, ist die genaue Zuordnung schwierig. Susanne Hofmann benennt die Stücke "Aquellos Tangos Camperos" von Horacio Salgán und "Tiempo cumplido" von Nestor Marconi. Die beiden Musiker spielen voller Freude, beachten genau die breitgefächerte Tonalität und erfreuen damit die Zuhörer (es hätten mehr sein können).Nach der Pause kommen die Mitglieder des vormittäglichen Workshops nach vorne. Jetzt erklingen tänzerische Tangos, wie man sie kennt. So als erstes "La Cumparsita" von Roberto Rodriguez, gespielt von zwei Frauen am Akkordeon, zwei Frauen mit Gitarre, einer Flötistin, zwei Geigerinnen, drei Bandoneon-Spielern, einem Tubaspieler, einem Klavierspieler und einem, der seinem Kontrabass passende Töne entlockt. Es gibt Solopassagen der Flöte, der Geige, des Bandoneons und des Akkordeons in den folgenden Musiknummern. Dazu gehören "Maroposita" von Fresedo und "La Melodia de Nuestros Adios" von Canaro. In "Zorro Gris" von Rafael Tuegols dominiert die Tuba melodiegestaltend. "El Andariego" von Alfredo Gobbi und "Tres y Dos" von Anibal Troilo werden schwungvoll von den Spielern des Workshops dargeboten. Und wieder ein Piazzolla: "La Calle 92".Das Volkslied "Gruß aus Schloss Weißenstein" wird im Walzertakt vorgetragen. Eine böhmische Polka bildet die Zugabe, dann ist der Abend voller gelungener musikalischer Überraschungen zu Ende.