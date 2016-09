Kultur Vohenstrauß

06.09.2016

Das Landestheater Oberpfalz (LTO) nimmt das Erfolgsstück "Glorious" wieder auf. Zu sehen ist es am Freitag, 7. Oktober, und Samstag, 8. Oktober , in der Vohenstraußer Stadthalle sowie am Freitag, 14. Oktober , in der Mehrzweckhalle in Kemnath. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de. Das Stück handelt von Florence Foster Jenkins, einer begeisterten Sopranitstin mit einer recht freien Auffassung von Intonation. Sie quälte und quietschte sich munter durch die allererste Gesangsliteratur. In ihrem Kopf mag sie mit engelsgleicher Stimme die Welt bezaubert haben. In der Realität aber bogen sich die Balken und die Zuschauer vor Lachen. Bild: Landestheater Oberpfalz