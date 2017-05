Kultur Vohenstrauß

Zuerst einen Schweizer Wurstsalat und dann gepfeffertes Musikkabarett mit dem "Trio Hauer & Lang". Wer es gerne deftig hat, konnte sich am Samstag beim Konzert der einzigen Boy Group aus Neustadt köstlich amüsieren.

Sexuelle Abenteuer

Nur ein wahrer Musiker

Die Spielvereinigung schaffte es, die drei komödiantischen Zwerchfell-Kämpfer zu ihrem einzigen Auftritt des Jahres nach Vohenstrauß zu locken. Großen Spaß hatten beim "Bayerischen Abend" offensichtlich nicht nur die Zuhörer. Auch die Truppe auf der Bühne genoss die zweieinhalb Stunden bei ausgezeichneter Stimmung im Sportzentrum.Dabei sind die Themen, die die "Bayerische Freestyle Crossover"-Band seit mittlerweile 21 Jahren in ihren Stücken beackert, nicht immer sehr lecker. Thomas "Dammer" Hauer, Michl Lang und Mirtl Beutler langen sprachlich ordentlich zu. Das Publikum vergisst bei den unverfänglichen Melodien, rechtzeitig in Deckung zu gehen und kassiert ein ums andere Mal harte Treffer.Da wird im "Pfurz-Blues" in der Sauna und im Flugzeug explosionsartig gepupst, in dem Stück "Du gloine Hex" das Liebesleben mit einer vollbusigen Gummipuppe besungen. Bruce Springsteens Song "Fire" inspirierte das Trio zu dem durch und durch geschmacklosen Lied "Speier", in dem die Unverträglichkeiten des bayerischen Magens beschrieben werden.Die Reime - selbstverständlich meist im tiefsten Oberpfälzisch - sitzen perfekt und kurbeln das Kopfkino kräftig an. Oft sind es Wunschträume, die die drei Komödianten in eigene oder bekannte Melodien packen. Die "super Schnallen in der ersten Reihe", die sich von den Hobby-Künstlern ein Kind wünschen, werden wohl weiterhin Gedankenspiele bleiben. Die Neustädter langen tief in die Trickkiste, um ihren Texten noch mehr (unanständiges) Leben einzuhauchen. Beim Schlager "Sehnsucht" schlüpfen sie in lederne Sado-Maso-Verkleidung, und der "Dammer" schwingt die Peitsche dazu.Die Liebe zur Oberpfalz und ihren Bewohnern ist fester Bestandteil der "Hauer & Lang"-Lieder. In einem Country-Song heißt es: "Bei uns is wöi im Wilden Westen, es überlebm da nur die Besten." Beim Thema "Frauen" nimmt man den drei Männern ihre Erfahrungsberichte von unzähligen sexuellen Abenteuern in zig Ortschaften des Landkreises natürlich nicht ab.Da war es dann wieder, das Wunschdenken, als unter anderem zu hören war: "Ich liebte a Moidl aus Lohma, das fiel dabei ins Koma." Ein weiterer großer Lacher: "Du bist a bloß schöi, wal ich so bsuffm bin." Hart ins Gericht gehen die drei Neustädter mit der katholischen Kirche und vor allem deren Personal. Sie plädieren für stressfreie Arbeitszeiten. Dafür kann sich der Frühschoppen an Heiligabend schon mal bis 16 Uhr hinziehen. Auch die Samstagnachmittage im Aldi werden in einem Klagelied besungen.Die "Gründungsväter" des Trios, Hauer und Lang, geben offen zu, dass der einzig wahre Musiker unter ihnen Mirtl Beutler ist. "Dammer" beschränkt sein instrumentales Können auf die Melodica, die mit einem Fünf-Meter-Schlauch ausgestattet ist. Hauer kann sich den Hinweis nicht verkneifen: "Wöi der Herr, so as Gscherr." Teufelsgeige und Glockenspiel beherrscht er ebenfalls einigermaßen.Das Publikum begeistern die drei Kreisstädter also nicht mit musikalischen Glanzleistungen, auch wenn sie in ihrem 19 Lieder und 4 Zugaben umfassenden Programm sowohl Blues, Funk als auch Schlager spielen. Vielmehr sind es die Punktlandungen in ihren Texten, die sie zu einer einzigartigen und unvergesslichen Lachnummer machen.So ist es ganz und gar unverständlich, dass das Trio immer noch darauf warten muss, endlich einmal als Hauptact der Neisteder Kirwa engagiert zu werden. Stimmung wäre garantiert: Erst ein Wurstsalat und dann "Speier". Was will man mehr.