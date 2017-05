Politik Vohenstrauß

03.05.2017

23

0 03.05.201723

Die CSU Oberlind feiert heuer 70-jähriges Bestehen. Wie das Fest ablaufen soll, erfahren die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung.

Über 90 Jahre

Verschiedene Meinungen

Oberlind. (dob) Nach der Bundestagswahl im September will Vorsitzender Hans Bayerl eine Veranstaltung organisieren, die diesem Jubiläum gerecht werden soll. Der 81-jährige Johann Schieder soll sich in nächster Zeit auf Bitte des Vorsitzenden bei einer Art "Hutzerabend" an die vergangenen Jahrzehnte erinnern und so die Geschichte der CSU im Ortsteil für die Nachfahren aufarbeiten und festhalten.Bei den Neuwahlen stellte sich Bayerl wieder als Chef zur Verfügung. Florian Meißner ist sein Stellvertreter. Zum Schatzmeister bestimmten die elf anwesenden Wahlberechtigten Gerhard Beierl. Als Schriftführer bringt sich Christian Kick ein. Erweiterte Mitglieder im Vorstand sind Paula Herrmann, Josef Braun, Josef Beierl, Siegfried Wildenauer und Bernhard Herrmann. Die Kasse prüfen Markus Beer und Julia Braun. Richard Beierl aus Obernankau ist mit über 90 Jahren und 50 Jahren Parteizugehörigkeit das älteste Mitglied. Dem Ortsverband gehören 28 Mitglieder mit einem Altersdurchschnitt von 54 Jahren an.Zudem nutzte Bayerl die Versammlung für Ehrungen. Josef Beierl sei ein "Urgestein" der CSU Oberlind, stets zur Stelle und helfe bei allen Aktionen. Er ist seit 45 Jahre dabei. Für 30 Jahre hätte Johann Uschold eine Ehrung in Empfang nehmen dürfen. Allerdings befindet sich der Oberlinder im Krankenhaus. Deshalb schickten die CSU-Leute die besten Genesungswünsche in Richtung Klinik. 20 Jahre sind es bei Herbert Kiesl und Hans Kick. Letzterer war viele Jahre Vorstandsmitglied. Die Ehrung für 50 Jahre wurde Richard Beierl zu Hause vorbeigebracht."Wir sind eine große Familie und so präsentieren wir uns auch", lobte zweiter Bürgermeister Uli Münchmeier. Nur durch diese Geschlossenheit sei der Erfolg garantiert. Die Themen der Stadt und Bürger müssten konsequent umgesetzt werden. Wahlmuffel müssten wieder von ihrem Wahlrecht überzeugt werden. Niemand müsse immer der gleichen Meinung sein. Im Gegenteil: Wenn verschiedene Positionen besetzt würden, fühlten sich Bürger besser vertreten, meinte Münchmeier.Der Weidener Stadtrat Wolfgang Pausch, der über den Bundeswahlkreis sprach, erlebte in den gehörten Jahresbeiträgen eine aktive Partei vor Ort. Zwar glaube man heute, man brauche den anderen nicht mehr, doch das Gegenteil sei der Fall. "Gestaltet Heimat mit", forderte er.