Politik Vohenstrauß

11.05.2017

20

0 11.05.201720

(dob) Vorsitzender Alexander Sollfrank ehrte in der CSU-Jahreshauptversammlung treue Mitglieder. Seit 1972 gehören Günther Schmidt, Walter Pokorny und Johann Tretter dem Ortsverband an. Für 40 Jahre Zugehörigkeit erhielt Richard Wagner aus Waldthurn ein Geschenk. Als langjähriger Vorsitzender der Jungen Union wuchs Klaus Nigg in die Politik und "ist ein stets offener und absolut freundlicher Parteifreund", sagte Sollfrank. Mit seiner Aussage "Meine politische Einstellung ist schwärzer als die Nacht und schwärzer als mein Schatten", führte Andreas Wutzlhofer seine politische Karriere. 10 Jahre sind es bei Thomas Kowal, Gerald Grosser. Pertti Oikarinen und dessen Ehefrau Irmgard.