14.05.2017

Der demografische Wandel in der Region ist auch bei der Jungen Union im Kreisverband deutlich zu spüren. Neue Ideen sind gefragt.

Pressath ganz vorne

Chance für alle

Neuwahlen Bei den Neuwahlen des JU-Kreisverbands sprachen die Mitglieder Benedikt Grimm aus Neustadt/WN wieder das Vertrauen aus. Der selbstständige Versicherungsmakler ist seit 2007 JU-Mitglied und seit 2015 Kreisvorsitzender. Von den 111 gültigen Stimmen fielen 100 (90 Prozent) auf Grimm. Stellvertretende Kreisvorsitzende sind Severin Hirmer aus Weiherhammer (111), Susanne Reithmayer aus Pressath (107) sowie Sebastian Kitta aus Floß und Florian Meißner aus Unterlind (je 106).



Neuer Kreisschatzmeister wurde der Steinmetz- und Steinbildhauermeister Christoph Baier aus Moosbach (108), der zugleich stellvertretender JU- und CSU-Vorsitzender in seinem Heimatort ist. Michael Schiller übernimmt neu das Amt des Kreisschriftführers. Er konnte 113 Stimmen auf sich vereinen. Unterstützung erhält er von Florian Winkler aus Parkstein (110).



Als neue Kreisgeschäftsführer bringen sich Julia Reinl aus Floß (Studentin) und Maximilian Kallmeier aus Vohenstrauß (Verwaltungsbeamter) ein. Beisitzer im Kreisvorstand sind Ernst Lenk (Schirmitz), Monika Stahl (Albersrieth), Christoph Müller (Mantel), Veronika Nößner (Pressath), Norbert Wildenauer (Luhe), Anton Kißler (Neustadt/WN), Anna Birkner (Vohenstrauß), Florian Eckert (Pressath), Florian Piehler (Pleystein), Konstantin Sichert (Moosbach), Paula Herrmann und Jana Strigl (Vohenstrauß). Die Kasse prüfen Matthias Bartmann und Christian Ziegler aus Schirmitz. (dob)

(dob) Zwar sei die Entwicklung noch nicht besorgniserregend, doch Kreisgeschäftsführer Florian Stahl aus Albersrieth mahnt in der Jahreshauptversammlung in der Stadthalle, die Mitgliederwerbung zu forcieren. Ein von Stahl organisierter Tanzkurs in Waldthurn brachte eine Handvoll Neumitglieder, gab er einen Anstoß für unzählige Möglichkeiten, Mitglieder zu werben."Eigenhändig habe ich acht weibliche Neumitglieder aufgenommen", erhielt Stahl viel Applaus für seinen humorvollen Bericht, den er mit Mundartpassagen bestückte. Zwar beträgt der aktuelle Mitgliederstand noch 1069 Personen, doch der Verlust von 101 Mitgliedern in den vergangenen zwei Jahren könne nicht übersehen werden.Die meisten Neumitglieder verzeichnete Waldthurn vor Etzenricht und Flossenbürg. 20 der insgesamt 28 JU-Ortsverbände hätten an Mitgliedern abgenommen. Dem Kreisverband gehören 360 weibliche und 709 männliche Unterstützer an. Das Durchschnittsalter bezifferte Stahl mit 27,6 Jahren. Den größten Ortsverband stellt Pressath mit 88 Mitgliedern, gefolgt von Mantel und Weiherhammer (79) sowie Neustadt/WN (66).In den nächsten beiden Jahren starte man in einen regelrechten Wahlmarathon, führte Kreisvorsitzender Benedikt Grimm aus, der die ersten beiden Jahre seiner Amtszeit beleuchtete. Solange die Struktur in den Ortsverbänden erhalten bleibe, werde ihm nicht bang. Anträge des Kreisverbands, zum Beispiel die Bundestagswahlperiode von 4 auf 5 Jahre anzuheben, hätten es bis hinauf ins Maximilianeum geschafft.Darüber zeigte sich Grimm stolz, auch wenn die Anträge negativ beschieden wurden. Bei der nächsten Kommunalwahl wolle die JU stark in den Kommunen vertreten sein. Die volle Unterstützung sagten die jungen Leute Stephan Oetzinger zu, der für den Landtag kandidiert. Landrat Andreas Meier spielte auf die zuvor von JU-Ortsvorsitzendem Max Kallmeier ausgeführten flächenmäßigen Zahlen von Vohenstrauß an, die größer als die von Weiden seien. "Die ehemalige Kreisstadt steht auch finanziell besser da", ergänzte Meier. Zur Halbzeit bei den Kommunalwahlen könne er zwar auf eine positive Bilanz verweisen, jedoch dürfe man nicht überheblich werden.Von den neuesten Arbeitslosenzahlen hätte man vor Jahren nur geträumt. Allerdings wollte er der Agentur für Arbeit nicht vorgreifen. "Junge Leute wollen wieder in der Region bleiben, sie erkennen die Vorteile und sie haben, dank der schlagkräftigen Unternehmen und florierenden Wirtschaftsbetriebe, wieder Perspektiven", führte der Windischeschenbacher weiter aus. "Tragt dieses Heimatgefühl nach außen", appellierte er. "Engagiert euch, wir geben euch eine Chance", versprach Landrat Meier.Stellvertretender JU-Landesvorsitzender und CSU-Fraktionsvorsitzender Oetzinger ging ebenfalls auf die sinkenden Mitgliederzahlen ein. "Die geburtenstarken Jahrgänge entwachsen jetzt dem JU-Alter." Doch der Schwund sei niedriger als in anderen Regionen. Stellvertretender JU-Bezirksvorsitzender Henner Wasmuth aus Amberg-Sulzbach gratulierte den Neugewählten (Infokasten) . "Ihr habt ein gutes Team". Die JU begehe an diesem Wochenende das 70-jährige Bestehen und der Kreisverband sei der schlagkräftigste in Bayern.