Vohenstrauß

03.02.2017

Wenn sich in einer Stadtratssitzung im Vohenstraußer Rathaus Zuhörer einfinden, muss schon ein sehr wichtiges Thema im Raum stehen. Am Donnerstag war es nicht eine "städtebauliche Ikone", die das Interesse einiger Bürger weckte.

An Grundstücksgrenze

Innendämmung schwierig

Nutzungskonzept Georg Wolf erklärte in der Stadtratssitzung, dass ihm sehr daran liege, das Projekt im ehemaligen "Hölzl-Anwesen" zügig über die Bühne zu bringen. Er sei in Vorleistung gegangen und habe vor, noch in diesem Jahr das Haus komplett mit Leben zu füllen.



Es gebe bereits ein paar Interessenten mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Er sei für alle Seiten offen. Anfragen habe er von Ärzten und Ergotherapeuten. Skeptisch sei er angesichts des Wunschs vieler Vohenstraußer, im Erdgeschoss einen Gastronomiebetrieb - am liebsten ein Café - einzurichten. Er habe mit Wirtschaftsleuten gesprochen, die ihm von einer solchen Lösung abraten. "Im Sommer hat man dann eine Riesenkonkurrenz, wenn der Scotta wieder aufmacht", lächelte der neue Eigentümer.



Das zum Objekt dazugehörige "Zacherbartl-Haus" werde er so belassen wie es ist. "Abreißen werde ich es auf jeden Fall nicht, dafür war's zu teuer", bemerkte Georg Wolf am Donnerstag mit einem Schmunzeln. (ck)

In der ehemaligen Kreisstadt hat sich längst herumgesprochen, dass das Anwesen, in dem das ehemalige Bekleidungsgeschäft Hölzl untergebracht war, verkauft worden ist. Georg Wolf aus Lösselmühle hat das 1961 erbaute Wohn- und Geschäftshaus in der Friedrichstraße 12 erworben und einen Sanierungsplan erstellen lassen.Die Präsentation der Entwürfe war im Zusammenhang mit der geplanten Wärmedämmung notwendig geworden. An dem Gebäude soll ein Wärmedämmverbundsystem angebracht werden. Da das Wohn- und Geschäftshaus mit seiner jetzigen Außenfassade mit zwei Fronten an der Grundstücksgrenze steht, würde damit eine Überbauung von städtischem Grund stattfinden. Eine Gebäudeseite grenzt zudem an die schmale Sophienstraße, die dadurch noch einmal verengt würde. Der Stadtrat muss sein Einvernehmen erteilen, bevor die Pläne weiter ans Landratsamt gehen können.Architekt Hermann Rauh von der Rauh + Müller Architekten GmbH aus Weiden stellte die Entwürfe vor. Das Gebäude "in exponierter Lage im Herzen der Stadt", wie es Bürgermeister Andreas Wutzlhofer beschrieb, soll im Wesentlichen seine äußere Form behalten. Nur die Fassade mit dem Rautenmuster werde sich verändern, da der Wärmeschutz mit einer Gesamtstärke von etwa fünf Zentimetern angebracht werde.Zur Nutzung meinte Rauh, dass der Ladencharakter im Erdgeschoss (auch mit den großen Schaufenstern) erhalten bleibe. Im ersten Obergeschoss sind Praxis- oder Büroräume geplant. Die drei bestehenden Wohnungen im zweiten Obergeschoss werden saniert. Der größte Eingriff ist im Dachgeschoss geplant. Das Dach wird bis auf den Dachstuhl zurückgebaut. Nach dem Ausbau soll eine große, hochwertige Penthousewohnung mit Loggia entstehen. Der Lift im Haus wird erneuert, so dass alle Ebenen barrierefrei gestaltet werden können. Mit der Zustimmung der Stadträte erteilte Wutzlhofer ausnahmsweise einem Zuhörer das Wort. Der Vohenstraußer Architekt Volker Schwab gab zu bedenken, dass das Hölzl-Gebäude nicht nur eine sehr prägnante Position habe. Auch seine Fassade sei herausragend: "Die Struktur der Fassade findet man heute nicht mehr." Er fände es schade, wenn man diese "städtebauliche Ikone in Vohenstrauß" einfach mit drei bis vier Zentimeter Styropor beklebt. Bei dem Haus handle es sich um einen Zeitzeugen.Auch der im Vorfeld zu Rate gezogene städtebauliche Berater Urban Meiller hatte in seiner Stellungnahme erklärt, dass er den Erhalt der Fassadenelemente gerne gesehen hätte. Er verstehe aber, dass dies ein "nicht ganz einfaches und umstrittenes Unterfangen" sei. Schön sei, dass die Traufsituation mit der Fuge zwischen Dach und Fassade bestehen bleibe. Die Loggia im Dachgeschoss empfindet Meiller als "Störung des Gesamtbilds". Allerdings verstehe er den Wunsch des Bauherrn. Die Ausführung der Fensterelemente, Putzoberfläche und Fassadenfarbe solle mit ihm abgestimmt werden.Der beauftragte Architekt erwiderte seinem Berufskollegen Schwab, dass eine Innendämmung aufgrund der Energieeinsparverordnung und aus wärmetechnischer Sicht wegen der entstehenden Kältebrücken kaum auszuführen sei. "Ich sehe kein Problem, das so zu regeln", verteidigte Rauh seine Entwürfe. Dass die Struktur der Fassade nicht von jedermann gleich geschätzt wird, zeigte die Wortmeldung von drittem Bürgermeister Johann Gollwitzer: "Dieses Gebäude mit diesen Zierleisten hat nicht zur Kirche gepasst und auch nicht zur Stadt gepasst. Ich bin froh, wenn das wegkommt."Am Ende hatten die Stadträte kein Problem damit, dass mit dem Anbringen der Wärmedämmung die städtischen Grundstücke geringfügig überbaut werden. Die Stadt habe keine Einwände gegen den Bauantrag und werde ihn nun dem Landratsamt zur Genehmigung vorlegen.