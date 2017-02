Politik Vohenstrauß

08.02.2017

24

0 08.02.201724

Seit November ist Kriminalhauptkommissar Andreas Schieder Interimsleiter der Polizeiinspektion Vohenstrauß. In seiner persönlichen Halbzeitbilanz bezeichnet er die Aufgabe "ganz klar als Glücksfall".

Rund um die Uhr besetzt

Weniger Unfälle

Man kann bei uns sicher leben und sich vor allem sicher fühlen. Kriminalhauptkommissar Andreas Schieder

Der 31-Jährige schwärmt vor allem vom Engagement seiner Mitarbeiter und von der kollegialen Aufnahme in der Dienststelle. Bis Ende April ist er noch Chef. Nachfolger wird dann wieder sein Vorgänger Martin Zehent, der ihm den Posten reibungslos übergeben hatte. "Menschlich und fachlich haben wir uns ausgetauscht." Hinzu kommt, dass die Kooperation mit Gemeinden, Behörden, Feuerwehren oder Rettungsdiensten eine "Basis ist, auf der man aufbauen kann". Und schließlich liegt auch den Bürgern ihre Polizei am Herzen.Dieses vertrauensvolle Miteinander schätzt Schieder. Ziel aller Beteiligten ist "eine gute Polizeiarbeit als Grundlage für eine stabile Sicherheitslage". Dazu gehört auch der vielzitierte Eiserne Schutzmann. Schieder favorisiert stattdessen die Bezeichnung "dienstbetrieblich angepasste Öffnungszeiten". Damit ist die polizeiliche Betreuung rund um die Uhr nach wie vor gewährleistet, der Schichtdienst läuft wie gewohnt weiter. "Es gibt und gab keinen Auftrag für mich, daran etwas zu ändern", stellt der gebürtige Windischeschenbacher klar.Das Durchschnittsalter in der Inspektion beträgt knapp 50 Jahre. Dieser große Erfahrungsschatz sei im täglichen Dienst von Vorteil. Allerdings kommt es dadurch auch vermehrt zu Ruhestandsabgängen, ein Kollege wird ab 1. März jedoch durch einen Neuzugang ersetzt.Die Sicherheitslage bezeichnet Schieder als insgesamt gut. "Man kann bei uns sicher leben und sich vor allem sicher fühlen." Die Zahl der Wohnungseinbrüche bewegt sich auf niedrigem zweistelligen Niveau. Ermittlungen sowie Prävention haben bei der Vohenstraußer Polizei in diesem Bereich oberste Priorität und sind "absolute Chefsache".In Sachen Rauschgift fließen auch Aufgriffe der Polizeiinspektion Fahndung in Waidhaus in die Statistik ein. Der PI-Bereich Vohenstrauß ist dabei "kein Drogenbrennpunkt", hebt Schieder hervor. Delikte fallen allerdings unter die sogenannte "Kontrollkriminalität", räumt er ein. "Was ich feststelle, weiß ich, was ich nicht feststelle, weiß ich in der Regel nicht. Hier heißt es, wachsam zu bleiben."Im Straßenverkehr sind 2016 weniger Unfälle passiert. Ein Toter war zu beklagen, ein Jahr zuvor waren es noch drei. Aber: "Jeder Unfall und jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Gerade für die Hinterbliebenen ist das mit einem Unfall verbundene Leid oft unermesslich." Dafür hat es im Zusammenhang mit Flüchtlingen keine größeren Vorkommnisse gegeben. Genaue Daten aus allen Bereichen liegen erst Ende März nach Pressekonferenzen in Innenministerium und Polizeipräsidium vor.Diese Gesamtsituation will Schieder auch in den kommenden drei Monaten aufrechterhalten. Ab 1. Mai führt sein Weg dann in die Polizeiinspektion Weiden, der er seit Februar schon offiziell zugeteilt ist. Allerdings steht noch nicht fest, wie und wo der Kriminalhauptkommissar dann eingesetzt wird. Sein Ziel ist jedoch, einmal eine Dienststelle zu leiten. "Das ist sehr reizvoll, man hat aber auch eine große Verantwortung."