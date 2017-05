Politik Vohenstrauß

Der Glockenturm auf dem Dorfplatz beschäftigt die Unterlinder schon seit geraumer Zeit und hat durchaus für einige Dissonanzen gesorgt. Schließlich war eine Mehrheit im Ortsteil für den Bau. Allerdings sind sich die Bürger in anderer Hinsicht noch nicht einig.

Kritische Stimmen

Einstimmige Ergebnisse

Ich glaube, dass der Autobahnlärm in Unterlind eher ein Problem sein dürfte als das Glockenläuten. Bürgermeister Andreas Wutzlhofer

Der Bau- und Umweltausschuss genehmigte das Vorhaben in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig. Nach seiner erfolgreich verlaufenen Hüftoperation freute sich Bürgermeister Andreas Wutzlhofer, "wieder bei euch sein zu dürfen". Zum Thema Unterlind drückte er sich vorsichtig aus. "Es hat ein bisschen gedauert hat, bis sich die Dorfgemeinschaft durchgerungen hat, den Turm zu bauen." Die Arbeiten auf dem kommunalen Grundstück mitten im Ortsteil werden aber wohl erst 2018 starten. Die Stadt hat für die Neugestaltung des Umfelds inklusive Bushäuschen 25 000 Euro und für den Glockenturm 40 000 Euro im Haushalt veranschlagt.Bisher herrscht im Vohenstraußer Ortsteil auch noch keine Einigkeit, zu welchen Uhrzeiten die Glocke läuten darf. Dem Zuhörer und künftigen Nachbarn, der wegen eines anderen Bauantrags die Zusammenkunft verfolgte, wäre beispielsweise 6 Uhr nicht recht. Die Dorfgemeinschaft werde aber die Läutzeiten festlegen, hier werde sich die Stadt nicht einmischen, betonte Wutzlhofer. "Ich glaube, dass der Autobahnlärm in Unterlind eher ein Problem sein dürfte als das Glockenläuten. Da hat es schon etliche Beschwerden gegeben", meinte der Rathauschef.Josef Haberkorn fragte nach der Ursache der Meinungsverschiedenheiten in Unterlind. Konkret wollte sich Wutzlhofer dazu nicht äußern. Es habe mehrere Versammlungen gegeben und auch kritische Stimmen. Außerdem sei auch der Vorschlag gekommen, an dem Standort ein kleines Gemeinschaftshaus zu errichten. Per Fragebogen habe der Bürgermeister "eine knappe Mehrheit" für den Bau des Glockenturms ermittelt. Die Gegner beugten sich letztendlich der "demokratischen Entscheidung".An den weiteren vier Anträgen gab es ebenfalls nichts auszusetzen. Der Vorbescheid für den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage Am Kalvarienberg in Oberlind passierte das Gremium bereits vor fast einem Jahr, auch das Landratsamt hatte ihn ohne Probleme befürwortet. Am Tradmühlweg 2 in Oberlind darf der Bauherr das durch Feuchtigkeit zerstörte Bruchsteinmauerwerk des Mühl-Wohnstallhauses abreißen und ein Monolith-Ziegelhaus an gleicher Stelle errichten.Ein Mehrfamilienwohnhaus an der Bahnhofstraße 23 in Vohenstrauß erhält eine Balkonanlage. Das Gebäude nebenan (Bahnhofstraße 25) wird energetisch saniert und modernisiert. Im Erdgeschoss soll eine Arztpraxis künftig als Wohnraum genutzt werden, aus der Dachgeschoss- wird eine Maisonettewohnung mit Dachloggia. Garagen werden durch ein Carport ersetzt. Neu sind auch ein Müll- und Fahrradschuppen sowie eine Balkonanlage.Im Vorfeld der Sitzung durchliefen drei Anträge die Verwaltung: Aufbau neuer Dachgauben auf das Wohnhaus und Umbau des Dachgeschosses (Untertresenfeld 4), Errichtung eines Einfamilienhauses mit Carport (Altenstadt, Fiedlbühlstraße 13) und Bau eines Einfamilienhauses (Altenstadt, Neumühlstraße 6).