19.01.2017

Eine laut Bürgermeister Andreas Wutzlhofer "sehr wichtige Baumaßnahme" steht auf der Tagesordnung der Bauausschuss-Sitzung. Davon ist auch eine sehr berühmte Persönlichkeit der Stadt betroffen.

Baubeginn im Mai

Zweites wichtige Projekt

Autohaus erweitert

Wir hoffen, dass wir Ende des Jahres fertig sind. Bürgermeister Andreas Wutzlhofer über die Sanierung des Rathauses

Weitere Bauanträge Im Vorfeld der Bauausschuss-Sitzung genehmigte Bürgermeister Andreas Wutzlhofer vier Anträge, die in seinen Zuständigkeitsbereich fielen. Vohenstrauß: Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses mit Carport und Werbeanlage an der Waidhauser Straße 42 a. Altenstadt: Errichtung einer Dachgaube und einer Giebeleinbindung an der Vogelherdgasse 2 sowie Umbau eines Kellers in eine Podologie-Praxis an der Waldauer Straße 2. Oberlind: Neubau einer Lagerhalle an der Thomasbühlstraße 14. (tss)

Wichtigster Punkt der Zusammenkunft am Mittwoch war die energetische Sanierung des Rathauses samt Abbau von Barrieren, Installation eines Aufzugs, räumlichen Veränderungen und brandschutztechnischer Maßnahmen. Am Vormittag hatte Wutzlhofer ein Gespräch mit Architekt Josef Schönberger aus Tännesberg, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Die komplette Maßnahme, die mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) realisiert wird, kostet 1 481 800 Euro. Dafür gibt es einen Zuschuss von 1 005 400 Euro. "Damit bleibt ein Eigenanteil von 476 400 Euro", erklärte Kämmerer Rainer Dötsch auf Anfrage am Donnerstag.Ausführlich informierte der Bürgermeister in der Sitzung über das Vorhaben. Baubeginn ist im Mai, zuerst ist das Dach an der Reihe. Dazu wird das Gebäude eingerüstet und die Rathausgasse für den Verkehr gesperrt. Eine Durchgangsmöglichkeit für Fußgänger wird geschaffen. Auf dem Parkplatz hinter dem Haus werden Container aufgestellt, "parktechnisch haben wir dann mindestens ein halbes Jahr ein Problem", sagte das Stadtoberhaupt.Dann folgen eine neue Eingangstür, WC-Anlagen und die Umgestaltung einiger Räume im gesamten Innenbereich. Bis auf das Standesamt, das vom ersten in den zweiten Stock verlegt wird, bleibt die bewährte Struktur der Ämtereinteilung erhalten. Für den Brandschutz werden etliche Sicherheitstüren eingebaut und Fluchtwege geschaffen. Dazu müssen im kleinen und großen Sitzungssaal, in dem es heuer dann keine kulturellen Veranstaltungen geben wird, neue Türen in die Wände gebrochen werden. Einer davon muss das Gemälde von Pfalzgraf Friedrich im großen Saal weichen.Der Aufzug führt vom Erdgeschoss bis in den dritten Stock. Am Ende bekommt die Fassade auch noch einen neuen Anstrich. "Wir hoffen, dass wir Ende des Jahres fertig sind", sagte der Bürgermeister. Die Inbetriebnahme des Lifts sei jedoch womöglich erst 2018. Für die Maßnahme gibt es eine beschränkte Ausschreibung, es sollen vor allem regionale Betriebe zum Zug kommen. Der Denkmalschutz ist mit dem Konzept einverstanden, daher gab es auch vom Bauausschuss nichts einzuwenden.Den Antrag für ein weiteres "sehr wichtiges Projekt" erhielt die Stadt erst am Mittwoch, daher kam der Punkt zusätzlich auf die Tagesordnung: die Sanierung des Hölzl-Gebäudes. Da in diesem Fall jedoch Grundstücksangelegenheiten betroffen sind, vertagte das Gremium die Entscheidung in die nächste Stadtratssitzung am 2. Februar. Wutzlhofer informierte auch hier kurz über das Vorhaben. Das Erdgeschoss soll weiterhin gewerblich genutzt werden. Der Bürgermeister stellte "ein Café, eine Markthalle oder eine kleine Gastronomie" in den Raum. Im ersten Stock ist Platz für Büros, Kanzleien (Anwälte, Notare) oder eine Arztpraxis. Im zweiten Stock sind drei Wohnungen geplant. Aus dem Dachgeschoss soll eine Penthouse-Wohnung werden. Einen Miet-Interessenten gibt es wohl bereits. Sicher ist auch, dass die markante Außenfassade neu gestaltet wird.Grünes Licht gab es noch für den Antrag eines Autohauses an der Altenstadter Straße auf Anbau einer Kundenannahme mit Dialogannahme. Dazu wird ein Teil des Ausstellungsraums und Büros abgerissen, die Erweiterung erfolgt auf der Freifläche, auf der bisher Autos stehen. Weiter genehmigte das Gremium den Neubau eines Einfamilienhauses mir Doppelgarage in Obertresenfeld sowie die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage und Nebengebäude in Waldau (Zieglmühle).