Politik Vohenstrauß

21.05.2017

58

0 21.05.201758

Der Vohenstraußer SPD-Vorsitzende Daniel Marx geht in der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins im Gasthof "Zur Post" mit seiner Partei hart ins Gericht. Seine öffentliche Kritik fällt verheerend aus.

(dob) "Die SPD befindet sich im Sinkflug, und die einstige Volkspartei wird bald nur noch eine Randpartei sein - wenn nicht noch ein Wunder geschieht". Trotzdem, Trauerstimmung war deshalb nicht angesagt: "In Vohenstrauß lebt die SPD genauso noch wie in Land und Bund." Nur die Arbeit müsse man besser verkaufen.Schon anhand der vielen Termine im Jahresablauf könne nachverfolgt werden, was der SPD-Ortsverein leistete. "Wir können stolz sein auf das, was wir geleistet haben, und den Erfolg auch als unseren Erfolg verbuchen", appellierte Marx an seine Mitstreiter. Andere Parteien heimsten den SPD-Erfolg für sich ein. Das gelte es zu ändern, dann gehe es auch wieder bergauf, bekräftigte der Vorsitzende zuversichtlich.Allerdings brach in der Pfalzgrafenstadt die typische Arbeiterklasse mittlerweile komplett weg. "Seltmann, Hölzl und Grundig sind verblichene Namen. Der städtische Haushalt? Ein Traum." Viele Kommunen vergleichbarer Größe würden schwarz vor Neid, wenn sie die Zahlen der Stadt sehen, resümierte Marx. Ebenso verteilte er der Infrastruktur in der knapp 8000 Einwohner zählenden Kommune nur Bestnoten. Als SPD-Ortsverein und Oppositionspartei habe man es deshalb schwer, Kritik zu üben. Für Marx stelle sich die Situation derzeit fast so dar, als lebe man im Paradies.In der Vohenstraußer SPD selbst sei jedoch, trotz der zahlreichen und erfolgreichen Veranstaltungen, auch nicht alles rosig, gestand Marx freimütig. Den traditionellen Preisschafkopf werde es nicht mehr geben, da der Besuch beim letzten Mal sehr enttäuschend gewesen sei. Die Mitgliederzahl kenne derzeit nur die Richtung nach unten. Junge Leute fänden kaum noch den Weg in die Politik, und von einem Schulz-Effekt war beim Ortsverein leider nichts zu spüren. Es sei ohnehin nur ein kurzer Hype gewesen. Zu vage Aussagen des Kanzlerkandidaten könnten Grund dafür sein, mutmaßte der Redner. "Es gab keine konkreten Vorschläge, keine neuen Ideen, kein Wahlprogramm, keine Inhalte." Die vergangenen drei Landtagswahlen hätten der SPD klar gezeigt, dass sie ihre Inhalte nicht an die Bürger bringe."Im September ist Bundestagswahl und bis heute weiß ich nicht, für was die SPD steht, was sie in den nächsten Jahren erreichen möchte, für was sie sich einsetzt." Mit leeren Floskeln könnten die Bürger nichts mehr anfangen. "Die Inhalte müssen wesentlich konkreter werden, müssen wieder die ursprüngliche Wählerschaft - Angestellte und Arbeiter - ansprechen", forderte er. Marx hatte als Idee auch gleich ein Beispiel bereit: Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Damit könne jeder Arbeitnehmer etwas anfangen, denn das merke man im Geldbeutel.Einen weiteren Grund der Misere sieht Marx in den Koalitionen, die die SPD schließe, nur um regieren zu können. "Lieber in der Opposition, als der Depp für den Partner, so wie aktuell in der Bundesregierung".Bestes Beispiel sei die Pkw-Maut, die von Experten als Bürokratiemonster bezeichnet werde, die keinen Cent einbringe. Die SPD betonte stets, sie werde der Maut in dieser Form nicht zustimmen: "Doch, sie hat zugestimmt. Die Pkw-Maut ist einfach nur dämlich, zumindest in dieser Form." Genau wegen diesen Verhaltensweisen habe die SPD ihre Glaubwürdigkeit verloren.