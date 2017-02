Politik Vohenstrauß

06.02.2017

15

0 06.02.201715

Die Stadt plant heuer wieder einige Straßenbaumaßnahmen in der Großgemeinde. Bauamtsleiter Hans Balk stellte in der Stadtratssitzung die Liste vor, die er mit Außendienstleiter Karl Frey erstellt hat.

Folgende Straßen werden demnach saniert: Lerchenweg (Straßenbau, Kanal Wasserleitung) mit geschätzten Kosten von 156 000 Euro, Gartenstraße (Straßenbau, Kanal, Wasserleitung) 120 000 Euro, Haidaer Straße (Gehweg und zwei Meter Straße von Bachgasse bis Fasanenweg) 14 800 Euro, Oberlinder Straße (bis Ausbaugrenze Staatsstraße 2166) 28 300 Euro.In Kaimling wird die Gemeindeverbindungsstraße von der NEW 23 zum Ellerweg saniert (34 800 Euro). Die bislang nicht ausgebaute Strecke der Propsteistraße in Böhmischbruck wird für 12 000 Euro hergerichtet. 19 250 Euro wird der Geh- und Radweg von der Wernberger Straße Richtung Stadthalle (bis Neuwirtshauser Weg) kosten. Der Weg wird 3,50 Meter breit werden. Die Stadt stehe bereits in den Grundstücksverhandlungen, erklärte Bürgermeister Andreas Wutzlhofer. Rund 15 000 Euro wird der Geh- und Radweg in der Waidhauser Straße bei der Firma Widmann kosten. Etwa 50 000 Euro hält die Komune noch für die Instandsetzungen von kleineren Flächen im Stadtgebiet bereit.Balk erklärte, dass die Baumaßnahmen im Bereich der Gartenstraße aus logistischen Gründen erst begonnen werden können, wenn die Maßnehmen im Lerchenweg abgeschlossen sind. Ob eine komplette Umsetzung im Jahr 2017 möglich ist, bleibe offen. Insgesamt sind heuer etwa 450 000 Euro für den Ausbau und die Sanierung von Straßen vorgesehen.