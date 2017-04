Sport Vohenstrauß

27.04.2017

27.04.2017

Arbeitsreiche Wochen stehen aktuell für die SpVgg Vohenstrauß in der Bezirksliga Nord auf dem Programm. An diesem Wochenende wird erneut ein Doppelspieltag ausgetragen. Bereits am Freitag empfängt die SpVgg im Nachholspiel die zweite Mannschaft des FC Amberg im Vohenstraußer Sportzentrum, am Sonntag geht dann die Reise zum Abstiegsduell nach Vilseck.

Nur noch Endspiele

Vilseck auf Relegationskurs

Angesichts der weiterhin prekären Situation in der Tabelle stehen bei noch sechs ausstehenden Partien sowieso nur noch Endspiele auf dem Programm. Dass die Mannschaft von Coach Ronny Tölzer gelernt hat, mit dem Druck des Punkten-Müssens umzugehen, stellte sie am vergangenen Sonntag beim hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen Hahnbach unter Beweis. Seit immerhin fünf Pflichtspielen ist das Team nun ungeschlagen und konnte dabei elf Punkte einfahren. Da auch die Konkurrenz im Abstiegskampf konstant punktet, liegt die SpVgg zwar immer noch auf dem vorletzten Tabellenplatz, der Kontakt zum Relegationsplatz ist jedoch endlich hergestellt.Um dem großen Ziel Klassenerhalt näher zu kommen, sind weitere Punkte nötig, egal wie der Gegner heißt. Auch am Freitag gegen den FC Amberg II - ein Angstgegner der letzten Jahre - hat die SpVgg-Mannschaft sich daher einen Sieg zum Ziel gesetzt. Die Gäste befinden sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und können ohne Druck nach Vohenstrauß reisen und befreit aufspielen.Durch den Freitag-Abend-Termin wird sich die Spielvereinigung auch darauf einstellen müssen, dass einige Akteure aus dem Bayernliga-Kader auflaufen. Dennoch kann Vohenstrauß nach den letzten Erfolgen mit breiter Brust auftreten und auch auf die zuletzt wiederentdeckte Heimstärke bauen.Es wird erneut auf eine starke kämpferische Vorstellung und eine stabile Defensive ankommen, um die technisch starken Gäste möglichst effizient am Spielaufbau zu hindern und hinten die Null zu halten.Nur zwei Tage später wartet am Sonntag mit dem FV Vilseck ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Vilseck gelang ein herausragender Start nach der Winterpause und damit aktuell sogar der Sprung auf den Relegationsplatz. Die aktuelle Stärke zeigte das Team von Trainer Hakan Boztepe auch unter der Woche, als es dem Spitzenreiter Schwarzenfeld ein Unentschieden abtrotzte. Somit kann man am Sonntag sicherlich ein extrem spannendes Spiel erwarten. Natürlich rechnet sich die SpVgg auch dort etwas aus und will mit einem Sieg den Gastgeber in der Tabelle überholen.Weiterhin sind einige angeschlagene Spieler zu beklagen, so dass sich der Kader erst kurzfristig ergibt. Sicher ausfallen wird Angreifer Gmeiner, der nach seiner Muskelverletzung zwar wieder im Lauftraining ist, ein Einsatz käme jedoch noch zu früh.