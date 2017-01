Sport Vohenstrauß

31.01.2017

6

0 31.01.2017

Die Spielgemeinschaft (SG) des FC Roggenstein mit der DJK Leuchtenberg endete nach der Saison 2015/16. Nach sechs Jahren "Zweckehe" hatte sich die DJK dazu entschieden, die SG zu beenden. Dem FC bleiben zwei Alternativen.

Zwei Spenden

Lindner macht weiter Bei den Neuwahlen gab es nur geringfügige Veränderungen. Das Team besteht aus Vorsitzendem Johann Lindner, Stellvertreter Karsten Runkel, Kassier Wolfgang Graf, Schriftführer Max Grünauer, stellvertretendem Kassier Robert Süß, stellvertretendem Schriftführer Franz Herrmann, den Kassenrevisoren Manfred Zeitler und Johann Flierl und Platzwart Alfons Amend,



Aus dem Ausschuss schieden Thomas Winter und Richard Spickenreuther aus. Dafür rückt Paul Simon nach. Die bisherigen Ausschussmitglieder Christa Herrmann, Siegfried Schmucker, Josef Reil und Josef Lingl wurden wiedergewählt. (jl)

Roggenstein. Entweder, man gründet eine neue Spielgemeinschaft mit einem neuen Verein, oder man bildet eine eigene Truppe. Vorsitzender Johann Lindner erklärte in der Jahreshauptversammlung, nach einem Kraftakt und mit Unterstützung des neuen Trainers Michael Merkl sei es gelungen, wieder eine eigene Mannschaft auf die Beine zu stellen. "Und diese Truppe kann sich sehen lassen." Sie zeichne sich mit Trainingsfleiß und spielerischem Können aus, wusste Lindner.In der abgelaufenen Saison erreichtem die Roggensteiner mit der SG zwar den zweiten Platz. Das Relegationsspiel gegen die SpVgg Schirmitz II ging allerdings mit 1:5 verloren, so dass der FC diese Saison in der B-Klasse starten musste. Hier stehe man aber mit acht Punkten Vorsprung vor dem Verfolger FC Luhe-Markt II bisher ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz. 13 Siege und zwei Unentschieden stehen zu Buche. Alle Begegnungen hat bisher Spielführer Daniel Käß bestritten. Die besten Torschützen sind mit jeweils neun Treffern Sascha Hahn und Alexander Meisinger.Bürgermeister Andreas Wutzlhofer freute sich, dass der FC wieder eine eigene Mannschaft hat, die zudem eine sehr gute Bilanz vorweisen könne. Er überreichte im Namen der CSU eine Spende. Stadtrat Hans Gösl wünschte dem FC ebenfalls, dass der Aufstieg gelinge und übergab im Namen der FDP/UW eine Spende.Zum 1. Januar sind es weiterhin 193 Mitglieder nach 15 Eintritten und 13 Austritten plus 2 Sterbefällen, sagte Lindner. Nachdem immer häufiger Schiedsrichterinnen eingeteilt werden, habe man im Schiedsrichterraum eine Duschkabine eingebaut und in diesem Zusammenhang die Heimkabine um zwei Quadratmeter vergrößert. Manfred Zeitler berichtete über die Aktivitäten der AH, die unter dem Namen "FC Kleehummel" überwiegend in der Halle Sport betreibt. Der FC könne zwar im Jugendbereich keine Fußballmannschaft mehr stellen, dennoch biete der Verein den Kindern und Jugendlichen von Roggenstein und Umgebung einige Freizeitmöglichkeiten durch die Nutzung der Sportanlage.Der Bericht von Kassier Wolfgang Graf wies ein größeres Minus aus. Das Defizit in den vergangenen beiden Jahren summierte sich auf fast 10 000 Euro. Der Grund dafür lag an den Umbaumaßnahmen, der Zaun- und Platzreparatur und den einmaligen Kosten für den Mannschaftsaufbau wie Ablösen oder Passkosten. Auch könnten nun die Spielbetriebskosten nicht mehr wie bei der SG mit Leuchtenberg geteilt werden.Für 10 Jahre Mitgliedschaft erhielten Stefan Dagner und Sophia Schuller die Ehrennadel in Bronze. Für 25 Jahre ging die Ehrennadel in Silber an Tobias Braun, Jan Kahriger, Paul Simon und Johannes Zeitler. Seit 35 Jahren sind Josef Lingl, Anton Maier, Gerhard Volkmer und Robert Wurm dabei. Sie bekamen die Ehrennadel in Gold. Eine besondere Ehrung wurde Hubert Schuller zuteil, der dem FC seit 50 Jahren die Treue hält. Er bekam den FC-Ehrenkrug. Allerdings konnte er aus gesundheitlichen Gründen die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen.