Sport Vohenstrauß

05.05.2017

5

0 05.05.2017

Die SpVgg Vohenstrauß ist im Aufwind. Gegen die SpVgg Pfreimd muss sie ihre Serie ausbauen, um die Chance auf den Ligaerhalt zu wahren.

Trotz einer tollen Serie von sieben Spielen in Folge ohne Niederlage (vier Siege, drei Unentschieden) spitzt sich die Situation für die SpVgg Vohenstrauß im Abstiegskampf der Bezirksliga Nord immer mehr zu. Nach dem 1:0-Sieg im Nachholspiel gegen den FC Amberg II sprang am Sonntag in einem echten Abstiegskrimi nur eine Punkteteilung beim FV Vilseck heraus. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt somit aktuell fünf Punkte. Besonders ärgerlich aus Vohenstraußer Sicht ist zudem der Spielausfall vom Mittwoch. Schlusslicht Tännesberg trat aus Spielermangel in Vilseck nicht an, so dass der direkte Konkurrent um den Relegationsplatz kampflos zu Punkten kam und nun drei Zähler im Vorteil ist.Die Aussichten sind somit trotz der starken Leistungen in den letzten Spielen nicht besonders rosig, zumal ein knüppelhartes Restprogramm auf die SpVgg wartet. In den folgenden drei Partien gegen die Spitzenteams aus Pfreimd, Schwarzhofen und Raigering werden wohl sechs Punkte notwendig sein, um sich am letzten Spieltag ein "Endspiel" gegen Grafenwöhr zu verdienen.Mit der SpVgg Pfreimd gastiert bereits am Samstag (16 Uhr) ein starker Gegner im Vohenstraußer Sportzentrum, der sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Landesliga machen kann. Neben Christian Zechmann, mit 35 Toren absoluter Top-Torjäger der Liga, stehen bei den Gästen weitere tolle Einzelspieler im Kader. Die Gäste wirkten in den letzten Wochen nicht mehr so konstant und mussten einige Niederlagen hinnehmen. Somit ist die SpVgg um Kapitän Florian Kett in dieser Partie sicherlich nicht chancenlos. Dennoch wird es notwendig sein, die Leistung aus den letzten Spielen zu bestätigen . Der Kader sollte zur Vorwoche weitgehend unverändert bleiben, vielleicht reicht es bei Stürmer Gmeiner schon für einen Kurzeinsatz.