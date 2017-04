Sport Vohenstrauß

28.04.2017

5

0 28.04.2017

Die SpVgg Vohenstrauß entschied das Nachholspiel gegen den FC Amberg II dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung knapp, aber verdient mit 1:0. Wie in den letzten Spielen überzeugte die Truppe von Coach Ronny Tölzer vor allem mit Teamgeist. Den technisch beschlagenen Gästen wurde damit der Schneid abgekauft.

In den Anfangsminuten zog sich Amberg weit zurück und überließ der Heimelf die Spielkontrolle. Vohenstrauß stand hinten sicher und versuchte durch schnelle Angriffe über die Flügel zu gefährlichen Torraumszenen zu kommen. Erste klare Chancen boten sich in der Folge jedoch vor allem bei Standardsituationen. In der 28. Minute fiel die verdiente Führung für Vohenstrauß. Pfab schirmte den Ball zunächst gekonnt ab, bediente dann mit einem tollen Steilpass den durchgebrochenen Neidhardt und dieser vollendete aus halbrechter Position per Flachschuss ins lange Eck. Amberg kam erst kurz vor dem Halbzeitpfiff zur ersten Gelegenheit. Der sonst unauffällige Clarke köpfte eine scharf getretene Flanke aus kurzer Distanz aufs Tor, SpVgg-Torwart Kederer klärte jedoch akrobatisch.Nach dem Seitenwechsel ging ein Ruck durch die Gästeelf. Amberg drängte auf den Ausgleich, klare Möglichkeiten blieben jedoch Mangelware. Die SpVgg-Defensive stand sicher und ließ kaum etwas zu. Bei Kontern bleib die Heimelf gefährlich. Kurz vor Schluss hatte der FC doch noch die große Chance zum Ausgleich. Einen abgewehrten Freistoß schoss Knoll direkt per Aufsetzer aufs Tor, Kederer hielt seinen Kasten mit einer tollen Parade jedoch sauber.SpVgg Vohenstrauß: Kederer, Raab, Schmidt, Kett, Zäch (71. Ertl), Dobmayer, Neidhardt (87. Grötsch), Pfab, Gottfryd, Urban (77. Pinter), FrankFC Amberg II: Bleisteiner, Schmien, Schaar, Knoll, Gallo, Hüttner, Meier (46. Ram), Roessler, Geitner (52. Gierl), Clarke, KlamaTor: 1:0 (28.) Nico Neidhardt (28.) - SR: Matthias Ferstl (Parsberg) - Zuschauer: 120