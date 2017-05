Sport Vohenstrauß

14.05.2017

Für die SpVgg Vohenstrauß ging mit dem 0:1 beim SV Raigering eine Serie von acht Spielen ohne Niederlage zu Ende. Einen Spieltag vor Saisonende ist die Mannschaft von Trainer Ronny Tölzer damit wieder auf einen direkten Abstiegsplatz zurückgefallen. Nachdem die Konkurrenz allesamt punktete, müssen die Vohenstraußer nun am letzten Spieltag nicht nur selbst einen Dreier gegen die bereits abgestiegene SV Grafenwöhr einfahren. Man ist zudem auf Schützenhilfe durch die DJK Ensdorf angewiesen, um zumindest noch den Relegationsplatz zu erreichen.

Die Ensdorfer müssen beim Saisonfinale den FV Vilseck unbedingt besiegen. Ein Unentschieden würde Vilseck bereits zum Klassenerhalt reichen. Und zwar deshalb, weil der direkte Vergleich zwischen Vohenstrauß und Vilseck (jeweils 2:2) unentschieden zu Buche schlägt und in diesem Fall bei Punktgleichheit das Torverhältnis entscheidet. Und hier hat der FV aktuell einen Vorsprung von nicht aufzuholenden 17 Toren.Raigering nahm das Spiel selbst in die Hand. In der Anfangsphase schnürte das Team die Gäste in die eigene Hälfte ein. Die ersten Versuche, das Tor der Spielvereinigung unter Beschuss zu nehmen, waren zu harmlos. Ein Schuss von Michael Muck streifte knapp über die Latte (16.). Im Gegenzug musste SVR-Schlussmann Tobias Schoberth zunächst einen Schuss von Kilian Raab und den Nachschuss von Felix Frank parieren. In der 19. Minute hatte Raigering Glück, dass ein Schuss von Benjamin Urban von einem Raigeringer abgefälscht neben dem Tor landete. In der 40. Minute war SVR-Keeper Tobias Schoberth bei einem Schuss von Benjamin Urban auf seinem Posten. Pech für Raigering in der 43. Minute, dass ein Knaller von Michael Muck lediglich den Pfosten streifte und mit dem Halbzeitpfiff Alexander Greger nur Millimeter daneben zielte.Nach dem torlosen ersten Durchgang prüfte Vohenstrauß zweimal den SVR-Keeper. Von Raigering war bis dahin nur das Bemühen zu sehen. In der 61. Minute foulte Manuel Jank im Strafraum Benjamin Urban. Es gab Strafstoß, doch Tobias Schoberth hielt den Elfer von Florian Kett. Vohenstrauß erhöhte den Druck. Doch die Schüsse fanden in Tobias Schoberth ihren Meister. Michael Muck zog mit einem 18-Meter-Schuss ab und zwang Torwart Daniel Kederer zu einer Glanzparade (73.). Die Ecke brachte die Führung. Torjäger Michael Meyer schraubte sich nach oben und drückte das Leder ins zum Siegtreffer ins Gehäuse.SV Raigering: Schoberth, Buegger, Prechtl, Riß, Muck, Hiltl, Greger, Wrosch (67. Seidel), Meyer (87. Gröschl), Weiß (75. Haller), JankSpVgg Vohenstrauß: Kederer, Schmidt, Kett, Schieder (78. Gmeiner), Striegl, Dobmayer, Raab (68. Ertl), Zäch (78. Rewitzer), Pfab, Urban, FrankTor: 1:0 (74.) Meyer - SR: Claus Feldmeier (Regensburg) - Zuschauer: 190 - Besonderes Vorkommnis: (61.) Schoberth hält Elfer von Kett