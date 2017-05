Sport Vohenstrauß

07.05.2017

Ein ansprechendes Derby mit dem besseren Ende für die SpVgg Vohenstrauß und wichtigen drei Punkten im Kampf gegen den Abstieg sahen die Zuschauer am Samstag im Sportzentrum. Die Heimelf war über weite Strecken der Partie spielbestimmend gegen die ersatzgeschwächte Gästeelf.

Vor allem das schnelle Konterspiel der Vohenstraußer war immer wieder mit viel Gefahren für den Gegner verbunden. Bei einem dieser Konter, eingeleitet von Dobmayer über die linke Seite, erzielte Neidhardt die Führung. Die Flanke ließ Gotfryd schön passieren, so dass Neidhardt allein aufs Tor gehen konnte und souverän einschob. Wenig später erreichte eine Flanke Gotfryd, der seinen Gegner umspielte, jedoch knapp am Pfosten vorbeischob. Wie spielbestimmend die Heimelf vor allem in Hälfte eins war, zeigten die Chancen fast im Minutentakt. Kurz vor der Halbzeit passte Urban am bereits am Boden liegenden Tormann Plail vorbei in die Mitte, dort konnten jedoch gleich zwei Stürmer das Leder aus einem Getümmel heraus nicht ins Tor schieben. Die einzige nennenswerte Möglichkeit der Gäste im ersten Durchgang hatte Prey nach einem Freistoß am Strafraumeck. Seinen Schuss parierte Torwart Kederer.In Halbzeit zwei waren die Gäste etwas aufmerksamer und zielstrebiger. Trotzdem hatte die heimische SpVgg die erste Chance im Doppelpack. Nach Ecke verpasste Striegl gleich zweimal die Möglichkeit zum Tor. Gästekeeper Plail rettete in höchster Not überragend. Mitte der zweiten Hälfte kamen die Gäste stärker auf. Lobinger köpfte knapp drüber und Keeper Kederer parierte einen abgeprallten Ball halsbrecherisch. Der eingewechselte Ertl sorgte dann für die Entscheidung. Vohenstrauß baute seine Serie auf acht Spiele ohne Niederlage aus und hat den Klassenerhalt nun wieder selbst in der Hand.SpVgg Vohenstrauß: Kederer, Schmidt, Kett, Schieder, Dobmayer, Neidhardt, Pfab (92. Raab), Gotfryd (46. Striegl), Zäch, Urban (77. Ertl), FrankSpVgg Pfreimd: Plail, Prey, Schmid, Lösch, S. Schießl (69. Herzog), Mischinger, Most, P. Schießl, B. Lobinger, Bernklau (46. Zeus), SchreyerTore: 1:0 (14.) Neidhardt, 2:0 (84.) Ertl - SR: Matthias Zahn - Zuschauer: 150