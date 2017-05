Sport Vohenstrauß

Seit Wochen herrscht für die SpVgg Vohenstrauß in der Bezirksliga Nord Hochspannung. Nachdem es zwischendurch schon recht düster aussah, lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt durch die fast unglaubliche Serie von neun Spielen in Serie ohne Niederlage aktuell mehr denn je.

Dass die Mannschaft zu tollen Leistungen im Stande ist, bewies sie unter der Woche beim Nachholspiel gegen den formstarken SV Schwarzhofen. Die Truppe von Coach Ronny Tölzer hatte die ambitionierten Gastgeber am Rande einer Niederlage. Durch eine taktisch disziplinierte und kämpferisch extrem starke Mannschaftleistung zog man den Schwarzhofenern den Zahn. Nur die Chancenverwertung blieb mangelhaft. Dennoch hat man durch den Punktgewinn zumindest den Relegationsplatz in der eigenen Hand. Ein Gefühl, das man wochenlang nicht kannte.Am Samstag (16 Uhr) wartet nun allerdings die denkbar schwerste Aufgabe. Die Reise geht zum aktuellen Tabellenführer SV Raigering. Dabei stehen beide Mannschaften extrem unter Druck, denn auch die Panduren dürfen sich keinesfalls einen Ausrutscher im Kampf um den Meistertitel erlauben. Ähnlich wie gegen Schwarzhofen spricht im Vorfeld vieles für die Heimelf. Nach einigen Formschwankungen fand Raigering mit drei Siegen in Serie wieder in die Erfolgsspur zurück und auch das Hinspiel war eine klare Angelegenheit. Dennoch wittert Vohenstrauß auch diesmal seine Chance.Im Kader sind erneut einige angeschlagene Spieler zu beklagen. Der zuletzt beruflich verhinderte Frank und Stürmer Gmeiner kehren dafür zurück.