Sport Vohenstrauß

05.05.2017

Trotz der Unsicherheit bezüglich der Ligazugehörigkeit in der neuen Saison stellt die SpVgg Vohenstrauß die Weichen für die Zukunft. Neben vielen Spielern, die unabhängig vom Klassenerhalt für eine weitere Saison der SpVgg die Treue halten werden, wird die SpVgg mit dem bisherigen Trainerteam an den Start gehen. Somit bleiben Ronny Tölzer und Daniel Kederer für die erste Mannschaft verantwortlich, die zweite Mannschaft wird weiter geführt von Markus und Wolfgang Grosser. Bernd Reil, der in der Winterpause zum Trainerteam stieß, wird 2017/18 die "Dritte" betreuen.

Trotz der schwierigen sportlichen Situation ist der Verein zufrieden mit der Arbeit der Trainer. Das längerfristige Ziel, auf Talente aus der eigenen Jugendarbeit und junge Spieler aus der Region zu setzen, wird optimal umgesetzt. Hatte gerade die erste Mannschaft nach dem begonnenen Umbruch zu Saisonbeginn noch Schwierigkeiten, die Trainingsleistungen auf den Platz zu bringen, rechtfertigen die stark verbesserten Ergebnisse seit der Winterpause das Vertrauen der Führung in Mannschaft und Trainer. "Uns allen ist bewusst, dass die Entwicklung des jungen Kaders Zeit braucht. Dennoch sind wir vom eingeschlagenen Weg überzeugt", sagt erster Vorsitzender Uli Münchmeier.Sportlicher Leiter Markus Wildenauer und Abteilungsleiter Gerald Grosser arbeiten derzeit intensiv an der Kaderzusammenstellung. "Sehr viele Spieler haben erfreulicherweise die Zusage für die neue Saison gegeben, ein Zeichen für die gute Atmosphäre im Verein", sagt Wildenauer. "Auch in der Breite sind wir stark genug, um in der kommenden Saison wieder drei Mannschaften ins Rennen zu schicken."