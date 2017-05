Sport Vohenstrauß

08.05.2017

31

0 08.05.201731

Bis vor Kurzem hatte der Turnverein Vohenstrauß 15 Abteilungen. Mittlerweile hat sich die Zahl der Sparten auf 19 erhöht. Warum dies so ist, erklärt Vorsitzender Klaus Nigg.

Änderungen bei Turnern

Neues Ehrenmitglied

Neuwahlen Beim TV bleibt Klaus Nigg an der Spitze. Ihm zur Seite stehen Dieter Mittelmeier als zweiter und Wolfgang Weber als dritter Vorsitzender. Erster Kassier ist Josef Pflaum. Als technische Leiterin fungiert Stephanie Beierl. Um das Schriftliche kümmert sich Manuela Völkl.



In den erweiterten Vorstand wurde zweite Schatzmeisterin Sibylle Schober (neu) gewählt. Zweiter Technischer Leiter ist Uwe Pfaff, und die Vereinsjugendvertretung übernahm Marcel Bieber (neu). Die Kasse prüfen Gaby Buchbinder und Franz Wolf. Im Ausschuss sind Anton Bäuml, Hans Baierl, Reinhold Dobmeier, Eva-Maria Friedl, Dagmar Heine, Anna Horn, Sabine Krahmer, Birgit Pruy, Andrea Vitzthum, Andreas Wutzlhofer, Birgit Zant und Katja Zierer. (dob)

(dob) Nigg attestierte dem Turnverein (TV) in der Jahreshauptversammlung in der Stadthalle nicht nur eine erfolgreiche sportliche Entwicklung, sondern auch eine überaus positive Vereinsbilanz. 64 Übungsleiter erbrachten 4825 Übungsstunden. 1761 Mitglieder zählen zur großen Turnvereinsfamilie. Diese teilen sich in 1021 weibliche und 740 männliche Mitglieder auf. 610 Turner nehmen aktiv am Sportbetrieb teil.Somit sei der TV nach wie vor der größte Sportverein im Landkreis Neustadt/WN. Im BLSV-Kreis Nord 2 Weiden belege der TV immerhin den dritten Platz, nach dem Schwimmverein Weiden und der DJK Weiden. Eine Spitzenleistung, denn immerhin hätten es die Verantwortlichen geschafft, die Zahl der Abteilungen um 4 auf 19 zu erhöhen.Seit Januar gibt es eine Bogensportsparte. Die Turnabteilung wurde in vier eigenverantwortliche Gruppen aufgeteilt, die sich nun in ein Regelangebot Gymnastik und Kinderturnen, Kursangebote Fitness/Gesundheit, Tanz und Tanzfrühförderung sowie Senioren, Bewegungs- und Wohlfühlangebot untergliedert.Nigg erklärte dies damit, dass die Turnabteilung mit ihren 541 Mitgliedern die mit Abstand größte Abteilung sei und ein breites Spektrum abdecke. Das Interesse der Sportler habe sich in den vergangenen drei bis vier Jahrzehnten kontinuierlich von der Wettkampfsportart "Turnen" wegentwickelt, hin zum Bereich Gesundheit, Fitness sowie Wohlfühlen. Die Verantwortlichen würden sich nicht darauf verlassen, dass erfolgreiche Aktionen weiterhin "Selbstläufer" blieben, denn "das Freizeitangebot ist ein großes Rad und das dreht sich eben weiter". Deshalb wolle Nigg mit seinem Vorstandsteam neuen Trends aufgeschlossen gegenüberstehen, ohne Altbewährtes über Bord zu werfen. Mit dieser Neuausrichtung wolle er dieser Entwicklung Rechnung tragen.Mit 140 abgelegten Sportabzeichen (94 Jugendliche und 46 Erwachsene) verzeichnete der TV im vergangenen Jahr eine Rekordbeteiligung. Die Karate-Abteilung erhielt das Qualitätszertifikat des Deutschen Karateverbands. Erstmals organisierten die Übungsleiter anstelle des Turnerabends in der Adventszeit einen Indoor-Spielplatz in der Eglseeturnhalle. Die Nachfolgeveranstaltung zum Turnerabend lief im März bei "TV Aktiv 2017" ab, bei dem sich alle Gruppen präsentierten. Mit der Seniorengruppe von Emmi Weber spannte sich der Bogen sogar bis zu den über 80-Jährigen. "Sport kennt keine Jahreszahl." Was der Turnverein anderen Vereinen schon lange voraushabe, seien die Jugendlichen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ableisten. Leider verlief das diesjährige nicht optimal und die zwei Frauen beendeten das FSJ bereits nach kurzer Zeit wieder. Bisher sei noch keine Bewerbung für 2017/2018 eingegangen, informierte Nigg.Seit dem Spätsommer werden die Interessen des Turnvereins auch im Bayerischen Triathlonverband vertreten. Gerd Rucker wurde auf dem Verbandstag als Vizepräsident in das Präsidium gewählt.Die Vielfalt aller Abteilungen und den Turnverein als wichtigen Pfeiler im Leben der Stadt, lobte zweiter Bürgermeister Uli Münchmeier. Das Engagement in sportlicher als auch gesellschaftlicher Hinsicht in der Großgemeinde bereichere ungemein. Hinzu komme die Begeisterungsfähigkeit für die sportliche Betätigung. Der Unterhalt der Sportstätten durch die Stadt sei deswegen folgerichtig. Leider sei die Sanierungsmaßnahme im Sportzentrum noch immer nicht zufriedenstellend erfolgt und massive Nachbesserungsarbeiten zu tätigen. "Das ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben", gab Münchmeier zu. Für die in die Jahre kommende Dreifachturnhalle müsse die Kommune ebenfalls in den nächsten Jahren viel Geld in die Hand nehmen.Von einer stabilen Kassenentwicklung erfuhren die Mitglieder durch Ehrenvorsitzende Marlis Bauer, die den Bericht für den später zur Versammlung stoßenden Hauptkassier Josef Pflaum übernahm und ebenso für den zweiten Kassier Karl-Werner Bauer für den Bereich Skilift. "Alles hat seine Zeit", kündigte Marlis Bauer den Rückzug ihres Ehemanns Karl-Werner als TV-Schatzmeister an. Nach 32 Jahren hörte Bauer im Vorstand auf. Daher übertrug Nigg den verdienten Mitstreiter die Ehrenmitgliedschaft. "Wer hätte gedacht, dass aus der Zusage an Fritz Koller zum zweiten Schatzmeister einmal 32 Jahre werden?", sinnierte der Vorsitzende. Viel habe sich seither bei der Abrechnung eines Vereins geändert.Bauer sei immer auf dem neuesten Stand gewesen, was dem Verein zugutekam. "Durch deine umsichtige Kassenführung konnte der Turnverein in den zurückliegenden Jahren die hohen Investitionen durchführen", dankte Nigg. Ein persönliches Anliegen von Bauer war die Pflege der Partnerschaft mit Banik Stríbro.