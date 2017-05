Sport Vohenstrauß

24.05.2017

Ausgerechnet gegen Jahn Regensburg muss der TSV 1860 München in die Relegation. Das Spiel am Freitag in Regensburg verspricht Spannung pur. Erst nach dem Rückspiel in der Allianz-Arena am Dienstag wird klar sein, welches bayerische Team in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga spielen darf.

Herbert Striegl: Wir sitzen zwar am Rande des Bootes der zweiten Liga, sind aber noch nicht rausgefallen. Bei allem Respekt vor dem Jahn Regensburg, mit den Löwen können sie nicht mithalten. Wir gewinnen beide Spiele mit 2:0.Matthias Irlbacher: 1:1 zu Hause und dann 2:2 in München. Wir gehen rauf in die zweite Liga wie vor fünf Jahren gegen Karlsruhe.Striegl: Ja, selbstverständlich. Wir haben einige Mitglieder, die wegen der räumlichen Nähe auch mit dem Jahn Regensburg sympathisieren. Aber in diesem Fall, wenn es gegeneinander geht, sind unsere Mitglieder natürlich alle für die Löwen.Irlbacher: Das ist bei uns genauso. Der Kontakt zu den Löwenfans ist sehr gut. Wir haben genauso Sechziger bei uns, die jetzt natürlich schon etwas in der Zwickmühle sind. Für einige ist das schon schwierig.Striegl: Ganz in Ruhe bei mir daheim. Vielleicht schüre ich dazu den Grill an. Einige unserer Mitglieder sind im Stadion in Regensburg. Das wollte ich aber nicht. Beim Spiel in München wäre ich schon gerne im Stadion gewesen, da bin ich aber leider beruflich verhindert.Irlbacher: Wir sind am Freitag mit 42 Leuten aus unserem Fanclub im Stadion. Der 50-Sitzer-Bus ist schon organisiert. Wir haben alle Stehplätze, da sollten wir schon eine Stunde vor Spielbeginn im Stadion sein. Auch am Dienstag werden von uns einige in München dabei sein. Ich leider nicht, weil ich nicht so bald aus der Arbeit komme. Ich werde es dann zu Hause anschauen.Striegl: Die bessere Mannschaft wird gewinnen. Und bei allem Respekt vor den Regensburgern - aber den besseren Kader haben schon noch wir. Und das wird entscheidend sein.Irlbacher: Wir müssen auf unsere Stärken setzen. Das ist die Offensive und das Spielerische. Defensiv müssen wir aufpassen, dass wir durch die 1,90-Leute, die die Löwen haben, kein Standard-Tor kassieren. Die besseren Einzelspieler haben die Sechziger. Aber wir haben eine Mannschaft, was unserem Trainer zu verdanken ist. Und wir werden mit Sicherheit nicht gleich zittern, wenn wir ein Gegentor bekommen. Weder die Fans, noch die Mannschaft. Wir haben in dieser Saison sieben Mal einen Rückstand aufgeholt und dann noch gewonnen.Striegl: Mit dem Sieg in der Relegation werden die Löwen die verkorkste Saison doch noch gut beenden. Der Grund für den schlechten Tabellenplatz liegt einmal in dem schönen Satz 'Hast du kein Glück, dann kommt auch noch Pech dazu' und in vielen krassen Fehlentscheidungen der Schiedsrichter. Im Zweifelsfall ist immer gegen die Löwen gepfiffen worden.Irlbacher: Dieses Saisonende ist super für uns. Vor der Saison wurde ja spekuliert, ob die Mannschaft die Qualität hat für die dritte Liga. Die Mannschaft hat sich aber seit Herbst enorm gesteigert. Sie spielt keinen Kampf-Fußball, wie es typisch ist in der dritten Liga. Bei dem Offensivfußball erkennt man klar die Handschrift des Trainers. Jetzt gehen wir mit Rückenwind in die Relegation. Das ist bei den Löwen genau andersherum. Die haben die letzten Partien vergeigt. Das macht die Sache am Freitag so spannend.Striegl: Im ersten Drittel.Irlbacher: Platz 12 oder besser. Das hängt davon ab, wie dann der Kader aussieht.