Sport Vohenstrauß

09.05.2017

Mit dem letzten Nachholspiel zwischen dem SV Schwarzhofen und der SpVgg Vohenstrauß wird die Tabelle in der Bezirksliga Nord zwei Spieltage vor Schluss endgültig begradigt. Die SpVgg will ihre Aufholjagd fortsetzen.

"Über den Strich"

Viele hatten die SpVgg Vohenstrauß spätestens nach dem mit 1:2 in Katzdorf verpatzten Start ins Fußballjahr 2017 bereits als sicheren Absteiger eingestuft. 13 Punkte aus den ersten 19 Saisonspielen und Tabellenplatz 15 lautete die ernüchternde Bilanz. Was die Truppe von Coach Ronny Tölzer seither leistete, hat größten Respekt und Bewunderung verdient. In den letzten acht Partien blieb Vohenstrauß unbesiegt und konnte insgesamt 18 Punkte (fünf Siege und drei Unentschieden) sammeln. Obwohl auch die Konkurrenz im Abstiegskampf kräftig punktete, konnte man den Rückstand kontinuierlich verkürzen und liegt seit dem Sieg am Samstag zu Hause gegen Pfreimd punktgleich mit Vilseck auf dem Relegationsplatz.Im Nachholspiel in Schwarzhofen haben die SpVgg-Kicker nun die große Chance, erstmals seit dem dritten Spieltag "über den Strich" zu springen. Dabei wartet mit der aktuell wohl formstärksten Mannschaft der Liga ein extrem schwerer Brocken. Schwarzhofen konnte die letzten sechs Spiele allesamt gewinnen und lieferte dabei überzeugende Leistungen ab. Beispielhaft steht der 6:0-Kantersieg gegen Kastl vom vergangenen Sonntag. Auch im Hinspiel präsentierten sich die Gastgeber spielstark und clever und ließen der Truppe von Coach Ronny Tölzer beim 3:1 keine Chance.Somit sind die Rollen am Mittwoch klar verteilt und die SpVgg reist als klarer Außenseiter an. Dennoch steht man auch unter Zugzwang, zumindest ein Punkt sollte mit nach Hause gebracht werden. Um dies zu erreichen, wird eine Top-Leistung von jedem Einzelnen gefordert sein. Dennoch macht man sich mit viel Selbstvertrauen auf den Weg, immer wieder wuchs die Mannschaft in den letzten Spielen trotz der hohen Drucksituation über sich hinaus. Durch den Termin während der Woche könnten sich berufs- und studiumsbedingt noch Veränderungen im Kader ergeben, was die Aufgabe sicher nicht einfacher machen wird. Auch beim SV Schwarzhofen fehlen einige Spieler aus den oben genannten Gründen.